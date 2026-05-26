¿Por qué no reparan la Guiteras? El régimen saca el cuento del embargo con piezas retenidas en Francia

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El portal cubano Cubadebate se ha hecho eco de una publicación del líder del movimiento político francés La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien denuncia que la naviera CMA CGM retiene piezas de repuesto destinadas a la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas.

El régimen cubano no tardó en convertir el episodio en su argumento favorito: la culpa de la rotura de la Guiteras es del embargo estadounidense.

Mélenchon publicó en X: "Ninguna ayuda francesa. El miedo a Trump. Las piezas de repuesto de la central eléctrica francesa instalada allí están en los contenedores que CMA CGM de Saadé ya no quiere entregar. Sin embargo, Francia había prometido".

El político francés, que anunció su cuarta candidatura presidencial apenas el 3 de mayo -a poco más de un año de las elecciones francesas de 2027-, convierte así su solidaridad con La Habana en un gesto de campaña con destinatario conocido.

Lo que ni Mélenchon ni Cubadebate explican es la razón concreta por la que CMA CGM suspendió sus reservas de carga hacia Cuba: la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones contra Cuba y elevó el riesgo de sanciones secundarias para cualquier empresa extranjera que opere con GAESA, el conglomerado militar cubano que controla entre el 40 % y el 70 % de la economía de la Isla.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas corten vínculos con GAESA. Ante ese riesgo, tanto CMA CGM como Hapag-Lloyd suspendieron sus reservas de carga hacia y desde Cuba entre el 14 y el 18 de mayo. Según Reuters, esa medida podría afectar hasta el 60 % del tráfico marítimo cubano.

Las piezas no están retenidas por un acto de sabotaje: están atrapadas porque ninguna empresa privada europea quiere arriesgarse a sanciones de Washington por hacer negocios con el aparato militar que gobierna Cuba.

Pero hay una pregunta más incómoda que el régimen no responde: ¿por qué la Guiteras lleva 16 años sin el mantenimiento capital que necesita?

El último mantenimiento integral de la planta fue en 2010. Su propio director, Román Pérez Castañeda, reconoció que se necesitan 180 días de parada para ese trabajo, algo que las autoridades admiten que no pueden permitirse.

El resultado es una cadena de averías que ya nadie puede disimular. La Guiteras volvió a salir del sistema el pasado domingo 25 de mayo por un poro en el economizador, apenas seis días después de haber sido sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional el 18 de mayo. En lo que va de 2026, la planta ha sufrido al menos nueve averías.

El 24 de mayo, un nuevo fallo a las 4:12 am dejó al sistema sin su principal generador. El director Pérez Castañeda insistió en que "no son reparaciones mal ejecutadas", alegando que los fallos ocurren en localizaciones distintas. La explicación no convence a nadie que lleve meses sin electricidad.

El impacto sobre la población es brutal.

El 25 de mayo, la Unión Eléctrica pronosticó una afectación de 2,147 MW en el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,133 MW frente a una demanda estimada de 3,250 MW. El 76 % de los circuitos de Matanzas llevaba más de 50 horas sin energía. En La Habana, el servicio se interrumpió durante 23 horas y 11 minutos el domingo 24 de mayo.

Mientras el régimen agita la bandera del embargo para explicar unas piezas retenidas en Francia, la pregunta sigue en pie: con o sin esas piezas, ¿quién es responsable de que la principal termoeléctrica de Cuba lleve 16 años sin el mantenimiento que necesita?