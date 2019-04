Cuba debutará contra México en Copa Oro en Estados Unidos

Cuba estará en el grupo A de la XV Copa Oro de la Concacaf junto a México, Martinica, y Canadá. La distribución de los equipos se desarrolló este miércoles en Los Ángeles, California, en la que estuvieron invitados los directores técnicos de los 16 equipos clasificados. El único entrenador que no se vio en la ceremonia fue el de Cuba, Raúl Mederos. Se desconocen las causas de su ausencia pero se especula que pudieran atribuirse al trámite de las visas. No ad for you Cuba debutará contra México el 15 de junio en el estadio Super Bowl, de Pasadena, en California. Ese partido marcará el debut en un torneo oficial con México del célebre técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, quien ha dirigido las selecciones de Argentina y Paraguay, y clubes como el Barcelona con Lionel Messi en plantilla, y el Atlanta United al que llevó a campeón en la última temporada de la MLS. Martino deberá contar con las principales estrellas mexicanas que actúan dentro de México, en Estados Unidos y en Europa, a sabiendas que la afición y la prensa mexicanas no acepta otra cosa que el título. En el grupo de Cuba figuran dos de las tres selecciones que han sido campeonas de la Copa Oro: México que se ha coronado en siete ocasiones, y Canadá, en una oportunidad. EE.UU. lo ha hecho seis veces. Durante el acto en Los Ángeles todos los directores técnicos fueron entrevistados en vivo sobre el escenario por la televisora encargada de la trasmisión. El único que faltó fue el cubano Mederos. El grupo B estará integrado por Costa Rica, Haiti, Nicaragua, y Bermudas; el C por Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao, y el D por Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. La primera fecha de los grupos B y C serán disputados en San José, Costa Rica, y en Kingston (Jamaica). Será la primera vez que la Copa Oro se disputa fuera de Norteamérica, y que cuenta con 16 escuadras. Cuba tendrá que volver a jugar en Estados Unidos semanas después de su participación en la Copa Oro, para cumplir con el compromiso de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, en su segunda ronda, que se disputará a partir de septiembre con partidos de ida y vuelta. Cuba debe competir en la Copa Oro con el mismo equipo que disputó la primera ronda eliminatoria de la Liga de las Naciones y que perdió el invicto 2-1 ante Haití en Puerto Príncipe el pasado 24 de marzo. La selección nacional contó con la presencia de jugadores de la isla fichados en campeonatos profesionales de República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. Esta será la novena participación cubana en las Copa Oro, desde su primera en 1998. En 2009 había clasificado pero desistió a última hora por el efecto de deserciones previas sobre todo por la fuga masiva ocurrida en el Preolímpico disputado en Tampa en marzo de 2008. Cerca de una treintena de futbolistas cubanos han desertado en torneos celebrados en los Estados Unidos desde 2002 a la fecha, incluidos la Copa Oro, eliminatorias mundialistas y olímpicas, y el más reciente, en noviembre pasado, en un certamen sub 20 de la CONCACAF disputado en Bradenton, al sur de la Tampa en el que 12 jugadores abandonaron la selección. Este hecho provocó la ausencia de Cuba en el posterior torneo sub 17 de la Concacaf, también en Bradenton, con record de participación. Las mejores actuaciones de Cuba en Copa Oro ocurrieron en 2003, 2013 y 2015 cuando avanzó a la segunda ronda, sin embargo hay quienes consideran que el papel más convincente lo logró en 2002 cuando empató a cero con el invitado Corea del Sur y perdió 1-0 con polémico penal ante EE.UU, ambos con sus selecciones al Mundial de ese año.