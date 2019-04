Las cubanas Dunia Ojeda y Génesis Díaz pasan a la final de La Voz US

Publicado el Viernes, 12 Abril, 2019 - 18:51 (GMT-5)

Las cubanas Dunia Ojeda y Génesis Díaz están ya en la final de La Voz US y una de ellas está cada vez más cerca de convertirse en la ganadora de la primera edición del show.

Las estremecedoras interpretaciones que ha dado la cienfueguera de 27 años en el escenario desde el día uno, le han valido el apoyo del público, que ha votado por salvar a la joven y que pase directo a la fase final.

Su coach, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien quedó deslumbrada con la cubana en las audiciones a ciegas con su interpretación de Me soltaste, se mostró más que feliz de que la cubana fuera elegida por el público y pasara segura a la tan esperada final del show, ya que así pudo usar su carta de salvación con la otra cubana de su equipo, Génesis Díaz, y quedarse con dos de las favoritas para el último asalto.

La cubanoamericana Kat López, del equipo Fonsi, también fue salvada por su coach para pasar a la final de la edición hispana del concuerso estadounidense.

Lamentablmente, el cubano Frank González, que había sido robado por Luis Fonsi, quedó fuera de la final del concurso. "Gracias mi gente por todo el apoyo, no quiero que piensen que me siento mal yo soy muy fuerte y no es la primera vez que algo así me pasa, sigo luchando, nada se acaba, esto solo es el comienzo de algo grande me siento satisfecho con mis presentaciones, con mi público que me ama, seguirán escuchándome, y el que persevera triunfa, si algo me caracteriza es que no me doy por vencido. Muchas felicidades a todos mis compañeros, les deseo muchos éxitos y bendiciones, y gracias a @lavozus por la oportunidad", escribió en su cuenta de Instagram.

