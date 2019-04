Detienen a Berta Soler para impedirle participar en la celebración del Viernes Santo

Publicado el Sábado, 20 Abril, 2019 - 10:59 (GMT-5)

La activista cubana Berta Soler, líder del grupo opositor Damas de Blanco, fue arrestada cuando intentaba participar en la conmemoración del Viernes Santo en La Habana, informó Radio Televisión Martí.

Soler, quien fue liberada dos horas después, reveló que tanto ella como su esposo, el también disidente Ángel Moya, fueron amenazados por la Seguridad del Estado que serían detenidos si salían a la calle desde el jueves y hasta el domingo.

“La casa y la calle no son calabozos, no hay ninguna orden de detención, no hay una orden judicial”, dijo.

Moya publicó en su cuenta de Facebook imágenes y un video del arresto en plena calle.

En ellos se puede ver a dos agentes de la Policía y del Ministerio del Interior agarrando a la opositora por los brazos. Ella cae al suelo y trata de resistirse con determinación, hasta que finalmente es arrastrada por las dos mujeres.

“Lo primero que choca (en el piso) es mi cabeza, que ahora mismo la tengo aguantada, me duele”, relató.

Según detalló, la introdujeron en una patrulla que la llevó a la unidad policial del Cotorro. La dejaron dentro del carro durante dos horas y no le hicieron ningún interrogatorio.

Las integrantes de la organización Damas de Blanco no han dejado de sufrir persecución y encarcelamientos desde su fundación, en el año 2003.

El 28 de febrero, tras más de dos años de ausencia debido a la prohibición del gobierno, cinco de ellas pudieron participar en una misa en la iglesia de Santa Rita, en el barrio de Miramar, templo que está muy ligado a la historia del grupo, que desde sus inicios acudía allí a orar por la libertad de los presos políticos de la Isla.

Unos pocos días, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Soler fue nuevamente arrestada a la salida de la sede nacional de la agrupación, ubicada en Lawton.

