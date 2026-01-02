Arrestan a Berta Soler cuando se dirigía a la primera misa de 2026 en La Habana

Vídeos relacionados:

La opositora cubana Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada este 1 de enero de 2026 cuando se dirigía a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana, según denunció su esposo y ex preso político Ángel Moya Acosta.

De acuerdo con la información publicada por Moya Acosta en Facebook, el arresto ocurrió alrededor de las 2:40 de la tarde, en plena vía pública, en la esquina de la avenida Porvenir y la calle E, en Lawton, municipio Diez de Octubre.

El activista señaló que la detención fue ejecutada por fuerzas paramilitares, bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, cuando Soler se dirigía a participar en la primera misa del año, una actividad de carácter religioso y pacífico.

“Paramilitares arrestan a Berta Soler”, escribió Moya Acosta al denunciar el hecho, acompañado de una imagen que, según precisó, corresponde al arresto ocurrido hoy, 1 de enero de 2026.

Berta Soler es una de las figuras más visibles de la oposición cubana y ha sido reconocida internacionalmente por su activismo en defensa de los derechos humanos. Es Premio Solidaridad Lech Wałęsa y el movimiento que encabeza, las Damas de Blanco, fue distinguido con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo.

El arresto se produce en un contexto de fuerte represión contra activistas, opositores y líderes religiosos o cívicos, especialmente en fechas simbólicas, y refuerza las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la criminalización del ejercicio pacífico de libertades fundamentales en Cuba, incluida la libertad religiosa y de movimiento.