Arrestan a Berta Soler cuando se dirigía a la primera misa de 2026 en La Habana

La opositora cubana Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada este 1 de enero de 2026 cuando se dirigía a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana, según denunció su esposo y ex preso político Ángel Moya Acosta.
De acuerdo con la información publicada por Moya Acosta en Facebook, el arresto ocurrió alrededor de las 2:40 de la tarde, en plena vía pública, en la esquina de la avenida Porvenir y la calle E, en Lawton, municipio Diez de Octubre.
El activista señaló que la detención fue ejecutada por fuerzas paramilitares, bajo órdenes directas de la Seguridad del Estado, cuando Soler se dirigía a participar en la primera misa del año, una actividad de carácter religioso y pacífico.
“Paramilitares arrestan a Berta Soler”, escribió Moya Acosta al denunciar el hecho, acompañado de una imagen que, según precisó, corresponde al arresto ocurrido hoy, 1 de enero de 2026.
Berta Soler es una de las figuras más visibles de la oposición cubana y ha sido reconocida internacionalmente por su activismo en defensa de los derechos humanos. Es Premio Solidaridad Lech Wałęsa y el movimiento que encabeza, las Damas de Blanco, fue distinguido con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo.
El arresto se produce en un contexto de fuerte represión contra activistas, opositores y líderes religiosos o cívicos, especialmente en fechas simbólicas, y refuerza las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la criminalización del ejercicio pacífico de libertades fundamentales en Cuba, incluida la libertad religiosa y de movimiento.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de Berta Soler y la represión en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue arrestada Berta Soler el 1 de enero de 2026?
Berta Soler fue arrestada mientras se dirigía a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. La detención fue llevada a cabo por fuerzas paramilitares bajo órdenes de la Seguridad del Estado, en un intento de reprimir su participación en una actividad pacífica y religiosa.
¿Cuál es el contexto de represión en Cuba hacia los opositores?
La represión en Cuba ha sido sistemática contra activistas, opositores y líderes cívicos. Las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y la vigilancia son tácticas comunes empleadas por el régimen cubano para silenciar las voces críticas. Este contexto de represión es especialmente notorio en fechas simbólicas o durante eventos de relevancia internacional.
¿Quiénes son las Damas de Blanco y cuál es su importancia en la oposición cubana?
Las Damas de Blanco son un movimiento opositor cubano fundado en 2003, conocido por sus marchas pacíficas para exigir la liberación de presos políticos. Bajo el liderazgo de Berta Soler, han mantenido su activismo a pesar del constante hostigamiento del régimen. Han sido reconocidas internacionalmente, recibiendo premios como el Sájarov y el Solidaridad Lech Wałęsa.
¿Cómo ha sido el reconocimiento internacional hacia Berta Soler y las Damas de Blanco?
Berta Soler y las Damas de Blanco han recibido numerosos reconocimientos internacionales por su lucha en favor de los derechos humanos. Entre los premios destacan el Sájarov del Parlamento Europeo y el Solidaridad Lech Wałęsa, que resaltan su labor en la defensa de la democracia y los derechos civiles en Cuba.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.