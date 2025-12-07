Murió en Cárdenas la Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández

La Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández falleció este domingo en Matanzas a los 59 años
La noticia fue dada a conocer por la también Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, quien dijo que De la Guardia Hernández fue una “valiente cubana que desde hace varios años venia en deterioro de su salud por enfermedades que padecía pero aun así continuaba activa”.
“Mercy como cariñosamente le llamaba era el alma de la delegación de Cárdenas a pesar de tanta represión calabozos y golpes siempre sacaba de su carisma y nos hacía reír”, comentó la opositora.
“Hoy yo lejos de la patria me duele aun su partida pues no podre acompañarla hasta su partida al cielo donde se que Dios la recibirá bajo su gran manto”, concluyó.
La líder de la organización Berta Soler se hizo eco de la noticia: “Le damos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Hemos perdido a una valiente luchadora Dama de Blanco. Que Dios la tenga en la Gloria. Descanso Eterno hermana”.
Se trata de la segunda mala noticia que golpea a la organización opositora en las últimas semanas.
A mediados de noviembre, se conoció que el nieto de Olaida del Castillo, integrante del movimiento opositor, falleció en La Habana por causa de uno de los virus transmitidos por mosquitos que han contagiado a gran parte de la población en Cuba.
El pequeño murió en el hospital donde llevaba varios días ingresado en estado grave luchando por su vida.
Preguntas frecuentes sobre la situación de las Damas de Blanco y la crisis sanitaria en Cuba
¿Quién fue Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández?
Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández fue una destacada integrante del movimiento opositor Damas de Blanco en Cuba. Falleció a los 59 años en Matanzas y era conocida por su valentía y activismo a pesar de las enfermedades que padecía. Su muerte es una pérdida significativa para el movimiento opositor en la isla.
¿Qué impacto ha tenido la crisis sanitaria en Cuba en la población?
La crisis sanitaria en Cuba ha tenido un impacto devastador en la población, con un aumento significativo de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el chikungunya. El colapso del sistema de salud ha dejado a muchas familias desamparadas y sin acceso a atención médica adecuada, provocando muertes evitables y una sensación de abandono generalizado entre los ciudadanos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la situación sanitaria y a las denuncias de represión?
El gobierno cubano ha minimizado la gravedad de la situación sanitaria y ha sido criticado por su falta de acción efectiva. A pesar de reconocer la crisis de salud en algunos casos, las soluciones ofrecidas han sido insuficientes y el régimen ha continuado con la represión hacia los opositores, incluyendo detenciones arbitrarias de activistas como Leticia Ramos Herrería, otra Dama de Blanco.
¿Qué significan las Damas de Blanco para la resistencia pacífica en Cuba?
Las Damas de Blanco son un símbolo de la resistencia pacífica en Cuba. Conocidas por sus marchas dominicales vestidas de blanco y portando gladiolos, este grupo ha sido un emblema de dignidad y valentía frente a la represión del régimen. Su lucha por la libertad de los presos políticos y la democracia ha recibido reconocimiento internacional, como el Premio Sájarov a la Libertad de Pensamiento en 2005.
