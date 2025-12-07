Murió en Cárdenas la Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández

La Dama de Blanco Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández falleció este domingo en Matanzas a los 59 años

La noticia fue dada a conocer por la también Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería, quien dijo que De la Guardia Hernández fue una “valiente cubana que desde hace varios años venia en deterioro de su salud por enfermedades que padecía pero aun así continuaba activa”.

“Mercy como cariñosamente le llamaba era el alma de la delegación de Cárdenas a pesar de tanta represión calabozos y golpes siempre sacaba de su carisma y nos hacía reír”, comentó la opositora.

“Hoy yo lejos de la patria me duele aun su partida pues no podre acompañarla hasta su partida al cielo donde se que Dios la recibirá bajo su gran manto”, concluyó.

La líder de la organización Berta Soler se hizo eco de la noticia: “Le damos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Hemos perdido a una valiente luchadora Dama de Blanco. Que Dios la tenga en la Gloria. Descanso Eterno hermana”.

Se trata de la segunda mala noticia que golpea a la organización opositora en las últimas semanas.

A mediados de noviembre, se conoció que el nieto de Olaida del Castillo, integrante del movimiento opositor, falleció en La Habana por causa de uno de los virus transmitidos por mosquitos que han contagiado a gran parte de la población en Cuba.

El pequeño murió en el hospital donde llevaba varios días ingresado en estado grave luchando por su vida.