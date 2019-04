Periodista cubana a Raúl Torres: “Este es el tipo de mentalidad que mata a mujeres en Cuba y en el mundo”

Publicado el Domingo, 21 Abril, 2019 - 12:52 (GMT-5)

Una joven periodista cubana ha arremetido contra el cantante Raúl Torres, quien el pasado vienes publicó un texto para apoyar a Guillermo García Frías y su proyecto de criar avestruces, escrito con un lenguaje soez y vulgar.

Pero a Mónica Baró Sánchez lo que le molestó no fue su admiración hacia el anciano militar, sino su discriminación a las mujeres.

Y es que el trovador, intentando sin éxito ser gracioso, redactó un texto en el que describía un supuesto priapismo, que se lo estaban aliviando muchas de las madres de quienes se burlaron de García Frías.

“Raúl Torres no elige a padres, no elige a hermanos. Elige a mujeres para su ‘chiste’. Y no lo hace porque sea heterosexual sino porque es machista y misógino”, denunció la reportera en su cuenta de Facebook.

“Su manera de demostrar su superioridad es con un pene erecto. No bromea con las horas que pudo haberse estado masturbando para aliviarse, ni con lo que pudo haberle dicho un médico. No. Raúl Torres bromea con que se lo alivien mujeres. Y no cualquier tipo de mujeres, sino las madres de las personas que él percibe como sus contrarios”, añadió.

Mónica hace referencia también a la condición de figura pública de Torres, quien como artista aparece en los medios de difusión y hasta actúa en representación del gobierno cubano cuando sale al exterior.

“Tengamos en cuenta los millones que se reciben de cooperación internacional en Cuba para impulsar campañas contra la violencia de género. Pero tengamos en cuenta sobre todo a las víctimas de la violencia de género, a las mujeres cubanas que han muerto en los últimos meses por esta causa -incluido un niño de diez años, hijo de una víctima-, y a las que mueren diariamente en el mundo”, precisó.

“No es que no se puedan hacer chistes sobre algo, pero se pueden hacer chistes sin discriminar, porque la discriminación contra la mujer nos mata. (…) Se puede tener sentido del humor sin atentar contra la dignidad de las mujeres. Es difícil sin dudas, hay que esforzarse más y ser un poco más inteligentes, pero es posible”, sentenció.

Sin embargo, el cantante tiene también sus defensores. La nieta del comandante Sergio del Valle, nombrada Camila Fernández del Valle, expresó que está harta de los críticos de Torres, a quienes califica como “llenos de odio y seudofministas”.

Captura de post enFacebook

