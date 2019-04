Hijo de un mártir de Humboldt 7 que vive en Miami se queja de que el Gobierno de Cuba no le reasigne la residencia

Publicado el Martes, 23 Abril, 2019 - 15:59 (GMT-5)

El abogado y periodista cubano residente en Miami, Osvaldo Fructuoso Rodríguez Jiménez —hijo de uno de los mártires de la masacre de Humboldt 7― ha solicitado desde hace años a las autoridades cubanas que le reasignen la residencia en la Isla, pero de momento no ha conseguido una respuesta positiva.

En declaraciones recientes a Diario de Cuba, Rodríguez Jiménez ha dicho que tiene derecho a visitar a sus muertos.

"Esto que me ha ocurrido a mí le ha ocurrido a varias generaciones de cubanos. No importa que el nombre de tu padre lo lleve una universidad, una calle, una escuela, un hospital o un central azucarero. Esto que me ha pasado a mí puede repetirse interminablemente en esta y en las próximas generaciones", señaló al citado medio.

Rodríguez Jiménez arrastra varios años de desencuentros con las autoridades cubanas, desde que en 1988 abandonara el país.

Tras un primer viaje de regreso a Cuba, que realizó sin problema alguno, en el año 2000 le negaron por primera vez la entrada, y así estuvo hasta el 2015, en que le permitieron una visita breve para ver a su madre, que estaba enferma de cáncer.

En marzo de 2016 asistió al funeral de su madre y precisa que en ese momento varios funcionarios fueron a verlo a su casa. Fue entonces que les planteó que tenía interés en repatriarse o en reactivar el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE), que “sin explicación alguna” le habían cancelado.

La solicitud de una “reasignación de la residencia” fue la recomendación que recibió entonces por parte de las autoridades cubanas.

Sin embargo, pese a que no veían impedimento alguno para otorgársela “ya que no había cometido delitos de sangre, ni había atentado contra la seguridad nacional cubana", tres años después sigue esperando por un trámite que debió demorar entre tres y seis meses.

El periodista cubano ha explicado que ha solicitado la reasignación de la residencia para estar cerca de los recuerdos de su madre y de su familia.

Entre las gestiones que ha realizado para conseguir su propósito se encuentra una carta que envió al embajador de Cuba en Estados Unidos, que no sirvió de nada.

Añade, además, que en los últimos tres años ha escrito cinco veces a Raúl Castro, sin embargo, considera que está siendo víctima de algo parecido a “un ajuste de cuentas” por parte del Gobierno de la Isla.

