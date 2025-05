Cubana comparte su experiencia viviendo en un RV en EE.UU.: lo bueno y lo malo

La cubana Carolina, quien vive en Estados Unidos con su esposo, compartió en TikTok su experiencia tras varios meses residiendo en una casa rodante, un estilo de vida que gana cada vez más seguidores entre los migrantes latinos. En un nuevo video viral, la joven explicó los aspectos positivos y negativos de vivir a tiempo completo en un RV (vehículo recreativo), asegurando que, en su caso, los beneficios superan ampliamente cualquier inconveniente.

“Lo bueno de vivir en una casa rodante es que podemos movernos a donde queramos. Si aparece un mejor trabajo en otro estado, solamente es enganchar la troca al RV y listo, nos vamos”, dijo Carolina en el video publicado en su perfil @carolina_gf99, donde también subrayó la flexibilidad que ofrecen los parqueaderos de este tipo de viviendas: “Casi ninguno es por contratos largos. Como mismo llegas y te parqueas, igual puedes irte sin ningún tipo de problema”.

La joven resaltó además el contacto directo con la naturaleza como otro de los grandes atractivos de esta vida itinerante: “Para muchos esto no significa nada, pero a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y no sé por qué, pero las personas que viven en los parking de RV son bien solidarias, siempre tratan de ayudarte”.

Sobre los aspectos negativos, Carolina fue clara: “La verdad pienso que no hay nada malo. Aunque obviamente son más pequeñas que las casas normales, yo me siento bien cómoda en mi casa rodante”. Como consejo, recomendó a quienes estén pensando en mudarse a un RV que elijan uno que se adapte a sus necesidades, para sentirse verdaderamente a gusto.

Un estilo de vida en crecimiento

Esta no es la primera vez que Carolina habla de su vida en una casa rodante. En abril pasado, CiberCuba reportó cómo ella y su esposo adquirieron una lujosa RV modelo Eagle, equipada con cocina moderna, isla central, gabinetes blancos, iluminación colgante y espacios optimizados. El objetivo: adoptar una vida minimalista sin renunciar al confort.

En otro video, reveló el costo mensual de su estilo de vida: $700 por el vehículo, $950 por el parqueadero en Belle Chasse, Luisiana, y $110 por el seguro. “Se queda igual que una renta de un apartamento o de una casa”, explicó.

Asimismo, Carolina ha mostrado detalles de su día a día, como su rutina para lavar ropa dentro del RV, generando miles de interacciones con seguidores que la alientan, le hacen recomendaciones o le comparten sus propias experiencias.

Reacciones y apoyo en redes

El video más reciente de Carolina fue bien recibido en TikTok, donde seguidores destacaron su actitud positiva y su forma de compartir la realidad sin filtros. Algunos le pidieron que hiciera un tour completo de su “casita rodante”, a lo que ella respondió con entusiasmo: “Díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera un tour... besitos y bendiciones”.

Carolina representa a una creciente comunidad de cubanos y latinos que exploran formas alternativas de vida en Estados Unidos, movidos por la necesidad, la flexibilidad laboral o el deseo de libertad. Su testimonio, cercano y auténtico, continúa inspirando a muchos desde la sencillez de su hogar sobre ruedas.

