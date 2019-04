Niegan la entrada a un anciano cubano de 80 años al Sloppy Joe’s Bar de La Habana porque "es solo para clientes"

Publicado el Martes, 23 Abril, 2019 - 14:58 (GMT-5)

Miguel Bu, un anciano de 80 años, quiso entrar al histórico Sloppy Joe´s Bar, ubicado en la calle Zulueta, y un trabajador del local le dijo que solo se permitía el paso a clientes.

Este cubano, vecino de Centro Habana, confesó que mientras caminaba por Zulueta vio el cartel que anuncia el sitio y sintió deseos de apreciar el interior del que fue uno de los bares más famosos del mundo en la década del cincuenta.

Miguel se marchó sin entender muy bien por qué le negaban la entrada al local; añadió que el dependiente que lo bloqueó en la puerta había argumentado que “podían regañarlo” si lo dejaba pasar.

“Yo no quiero que me visiten y me digan que ese empleado es nuevo, solo aspiro a que otro cubano de a pie no pase por ese agravio”, afirmó el anciano en una carta enviada a Juventud Rebelde.

El Sloppy Joe´s volvió a funcionar en el 2013, después de que un incendio en la década del sesenta provocara el cierre del establecimiento por más de cuarenta años. Tras la revolución cubana fue nacionalizado a inicios de esta misma década.

Ahora es administrado por la Empresa Turística Habaguanex, que rige un gran número de hoteles en La Habana y es una dependencia del poderoso Grupo Empresarial GAESA, controlado por los militares en Cuba. Varios hoteles bajo las alas de Habaguanex han sido ubicados en la lista de entidades cubanas sancionadas por Estados Unidos.

El legendario bar habanero, a psesar de los avatares, conserva aún su barra original de caoba y de una sola pieza. Asimismo, la fachada se ha mantenido con gran parecido a la que se exhibía en los cincuenta.

