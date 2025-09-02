Así quedaron el bar y las casas afectadas por el incendio en Yaguajay

Luego de que el incendio de medianas proporciones ocurrido la noche del domingo en Yaguajay, Sancti Spíritus, redujera a escombros el bar-cafetería El Refugio y cinco viviendas colindantes, varias familias quedaron prácticamente en la calle y la comunidad se encuentra marcada por la magnitud de la tragedia.
El siniestro ocurrió en la esquina de Meneses, entre las calles Panchito Gómez y General Peraza, una arteria popular entre los habitantes de ese poblado, y aunque no se reportaron pérdidas humanas, los daños materiales fueron devastadores, según informó el medio oficial Escambray.
Las imágenes del lugar muestran la magnitud de los daños con techos desplomados, estructuras calcinadas y hogares convertidos en ruinas.
Pese a la destrucción, el gesto solidario de los vecinos fue clave para impedir que las llamas arrasaran con todo. “La gente apoyó con todo lo que pudo, se subieron en los techos y evitaron la propagación del fuego”, relató a Escambray Yeni Pérez Cárdenas, residente en la zona.
Los bomberos de Yaguajay recibieron refuerzos desde Sancti Spíritus y Cabaiguán para sofocar el incendio.
Vecinos relataron que el fuego se propagó en cuestión de minutos desde el techo del local gastronómico. “Fue terrible, en apenas cinco minutos ya todo estaba encendido”, contó Pérez Cárdenas.
La mujer destacó la valentía de los pobladores que, junto a las fuerzas del Ministerio del Interior, lograron rescatar pertenencias de casi todas las familias.
Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. La familia que ocupaba el local de la antigua óptica perdió gran parte de sus bienes, aunque consiguió salvar algunos electrodomésticos.
De acuerdo con Escambray, las comisiones municipales trabajan ahora en la evaluación de daños y la atención a los damnificados. Una de las familias fue trasladada provisionalmente a una unidad de alojamiento del territorio.
Aunque se investigan las causas del siniestro, para los vecinos de Yaguajay lo ocurrido deja una herida difícil de cerrar.
