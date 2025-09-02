Así quedaron el bar y las casas afectadas por el incendio en Yaguajay

La policía custodió el área tras el siniestro en el bar El Refugio y cinco viviendas cercanas.

Luego de que el incendio de medianas proporciones ocurrido la noche del domingo en Yaguajay, Sancti Spíritus, redujera a escombros el bar-cafetería El Refugio y cinco viviendas colindantes, varias familias quedaron prácticamente en la calle y la comunidad se encuentra marcada por la magnitud de la tragedia.

El siniestro ocurrió en la esquina de Meneses, entre las calles Panchito Gómez y General Peraza, una arteria popular entre los habitantes de ese poblado, y aunque no se reportaron pérdidas humanas, los daños materiales fueron devastadores, según informó el medio oficial Escambray.

Captura de Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

Las imágenes del lugar muestran la magnitud de los daños con techos desplomados, estructuras calcinadas y hogares convertidos en ruinas.

Un vecino contempla con tristeza los restos del bar El Refugio, arrasado por las llamas en Yaguajay.

Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

La emblemática esquina de Meneses amaneció convertida en ruinas tras el fuego.

Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

Pese a la destrucción, el gesto solidario de los vecinos fue clave para impedir que las llamas arrasaran con todo. “La gente apoyó con todo lo que pudo, se subieron en los techos y evitaron la propagación del fuego”, relató a Escambray Yeni Pérez Cárdenas, residente en la zona.

Fuerzas del Ministerio del Interior inspeccionan los daños tras el incendio en Yaguajay.

Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

Los bomberos de Yaguajay recibieron refuerzos desde Sancti Spíritus y Cabaiguán para sofocar el incendio.

Vecinos relataron que el fuego se propagó en cuestión de minutos desde el techo del local gastronómico. “Fue terrible, en apenas cinco minutos ya todo estaba encendido”, contó Pérez Cárdenas.

La mujer destacó la valentía de los pobladores que, junto a las fuerzas del Ministerio del Interior, lograron rescatar pertenencias de casi todas las familias.

Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. La familia que ocupaba el local de la antigua óptica perdió gran parte de sus bienes, aunque consiguió salvar algunos electrodomésticos.

Vecinos se acercaron a la zona para ver los estragos dejados por las llamas en el centro del pueblo.

Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

Interior de una de las viviendas afectadas, donde el fuego redujo a cenizas techos y paredes.

Facebook/Luis Francisco Jacomino Suárez

De acuerdo con Escambray, las comisiones municipales trabajan ahora en la evaluación de daños y la atención a los damnificados. Una de las familias fue trasladada provisionalmente a una unidad de alojamiento del territorio.

Aunque se investigan las causas del siniestro, para los vecinos de Yaguajay lo ocurrido deja una herida difícil de cerrar.

Preguntas frecuentes sobre el incendio en Yaguajay