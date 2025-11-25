Varios cubanos heridos tras pelea en conocido bar de Guantánamo: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Entrada del bar en que ocurrió la pelea (i) y Alrededores del bar, imagen de referencia (d)

Una riña ocurrida en la madrugada del domingo 23 de noviembre dentro y fuera del bar Estocolmo, uno de los más conocidos de Guantánamo, dejó como saldo varios heridos, daños materiales en un hospital y un proceso penal en curso contra los implicados.

Así lo informó el Ministerio del Interior (MININT) de esa provincia, que aseguró haber esclarecido los hechos y reiteró su condena a estos actos violentos.

Según la nota oficial del MININT -que no precisó la cantidad exacta de heridos- los disturbios comenzaron dentro del establecimiento, ubicado en el corazón de la ciudad.

En el momento de los hechos, varios de los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol, y algunos ni siquiera eran residentes locales, sino procedentes de Santiago de Cuba.

El motivo del conflicto, de acuerdo con el reporte, habría sido de carácter sentimental: “a raíz de conflictos de índole pasional”, indicó el comunicado sin ofrecer otros detalles.

Las fuerzas de seguridad del propio bar intervinieron rápidamente y expulsaron a los involucrados, pero la situación se agravó al trasladarse la pelea a la vía pública, donde continuaron los enfrentamientos.

Traslado al hospital y nuevo ataque

Varios de los lesionados fueron llevados por medios particulares al hospital provincial de Guantánamo.

No obstante, la violencia no se detuvo allí. Mientras los heridos recibían atención médica, cuatro ciudadanos llegaron al hospital en dos motocicletas con la aparente intención de reavivar el enfrentamiento.

Según el informe oficial, los recién llegados “lanzaron varias piedras contra el automóvil que había trasladado a los lesionados”, lo cual ocasionó serios daños al parabrisas trasero y a dos cristales de la puerta de acceso a la instalación médica.

El MININT calificó el episodio como un atentado contra la integridad física de personas y bienes colectivos.

Aseguró que “durante el proceso investigativo se logró identificar a todos los participantes en este lamentable suceso, quienes están siendo procesados conforme a la gravedad de los hechos, las circunstancias y a lo establecido en la legislación vigente”.

Fuente: Captura de Facebook/Radio Guantánamo

Reacciones encontradas en redes: El bar, ¿víctima o responsable?

El periodista Yosmany Mayeta se hizo eco en redes sociales del comunicado del MININT, lo que generó posturas encontradas sobre la responsabilidad del bar Estocolmo en este tipo de sucesos.

Una comentarista defendió el lugar, alegando que el problema no es el establecimiento sino la conducta de sus visitantes.

“Es uno de los mejores bares. Los problemas surgen según cómo las personas sean capaces de comportarse, hay quienes con la bebida se transforman y rápido crean un conflicto. No podemos juzgar que el problema sea el bar, sino el tipo de persona que lo visita”, señaló.

Otros usuarios fueron más críticos, haciendo referencia tanto a la procedencia de algunos involucrados como a la supuesta reputación del lugar.

“Bueno, algún día Santiago no está en los titulares”, ironizó una internauta, mientras otra replicaba: “Sí, fueron santiagueros”.

Un tercer comentario fue más directo y condenatorio: “Ese bar es un antro al conflicto y la drogadicción, deberían cerrarlo definitivamente”.

El Ministerio del Interior concluyó su nota con un mensaje enfático de rechazo a este tipo de alteraciones del orden público.

“Reiteramos el firme rechazo a este tipo de comportamientos que atentan contra la tranquilidad ciudadana, el respeto mutuo y la integridad de las personas y de los bienes colectivos”, escribieron.

Mientras avanzan las investigaciones, el suceso deja al descubierto una preocupante escalada de violencia en espacios recreativos nocturnos en Cuba, en un contexto marcado por el consumo de alcohol y en muchas ocasiones también de drogas.