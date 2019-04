Carlos Otero comunica el fallecimiento del padre de la actriz cubana de TN3 Roxana Montenegro

Publicado el Martes, 23 Abril, 2019 - 12:35 (GMT-5)

El padre de la artista cubana Roxana Montenegro, actriz del programa TN3 de la televisión de Miami, ha fallecido.

La triste noticia ha sido dada a conocer a través del propio presentador del show Carlos Otero durante los minutos finales de la última emisión del espectáculo televisivo.

"Voy a transmitir a todos los televidentes una nota de dolor por alguien que pertenece a nuestro equipo y que queremos muchísimo y que en días pasados durante la entrevista de la silla caliente dijo que su papá había estado muy enfermito, lo tenía en Cuba, desgraciadamente nos enteramos en el día de hoy de que ayer falleció el papá de la actriz Roxana Montenegro. Mi más sentido pésame", comentó Otero.

No ad for you

Además de enviarle a Roxana sus respetos y condolencias Otero reconoció la gran profesionalidad de la artista, pues a pesar de que los directivos le había dicho que no acudiese, la joven fue y realizó en el plató la actuación que tenía programada: "Roxana hoy ha demostrado ser una artista desde los pies hasta a la cabeza porque la producción dijo que no viniera a trabajar y sin embargo ella vino, trabajó en el sketch y trabajó también en el trap", agregó.

Roxana, por su parte, ha compartido a través de su cuenta de Facebook un desgarrador texto junto a una imagen en la que aparece abrazada junto a su padre:

"Nadie me enseñó ni me preparó para despedirme de ti. No puedo describir lo que ahora siento, el no estar en tus últimos minutos, el no poder estar en tu funeral y entierro es algo para lo que nunca un hijo está preparado. Te amo papá! Que Dios te tenga en la gloria y te de el descanso que sé que añorabas desde hace algunos meses! Yo siempre te tendré como mi chino bello y sé que desde el cielo me cuidarás y me aconsejarás mucho!"

La joven, no solo ha recibido condolencias por parte de su equipo de trabajo. En su perfil de dicha red social han comenzado a aparecer cientos de mensajes de ánimo y apoyo por parte de sus seguidores, familiares y amigos.

Nuestro más sentido pésame a Roxana y familia.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194