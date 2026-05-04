Carlucho reacciona a recientes declaraciones de Carlos Otero: «Si supieras lo que tengo, no hubieras hablado de mí»

El humorista y comunicador cubano José Carlos Pérez «Carlucho» publicó este lunes un extenso y contundente mensaje en Instagram respondiendo a las recientes declaraciones de Carlos Otero.

Carlucho lanza duras acusaciones contra Otero y amenaza con divulgar documentos que, según él, probarían vínculos del famoso presentador con el régimen cubano.

«Pipo…mi niño…ahora no corras, no corras… si tú has tenido todo este tiempo engañando esta comunidad ahora no corras», arranca el mensaje, publicado el mismo día en que Carlos Otero admitió haber firmado un documento de la Seguridad del Estado cubana comprometiéndose a informar sobre planes contra la vida de Fidel Castro.

Entre las acusaciones más graves, Carlucho afirma tener el documento de la reforma urbana que demostraría cómo el Consejo de Estado le entregó a Otero una casa en Miramar.

«Yo tengo el documento de la reforma urbana que dice exactamente cómo el Consejo de Estado te entregó la casa de Miramar y lo voy a publicar», escribió.

También asegura poseer documentos sobre un automóvil marca Lada que Otero habría dejado a su hijo en Cuba, quien según Carlucho, jamás recibió una remesa de su padre.

Además, dijo tener declaraciones de contadores donde Otero supuestamente pedía registrar a su madre como dependiente para pagar menos impuestos, petición que su hermana habría rechazado.

El elemento más explosivo que Carlucho dice tener en su poder es una fotografía que Otero supuestamente dijo haber quemado, en la que aparece con una gorra de cuatro estrellas.

«Sales tú con una gorra que tiene cuatro estrellas, esas cuatro estrellas nada más las tiene el asesino, dictador Raúl Castro y tú te la pusiste. Si eso es mentira desmiénteme y la pongo sin editar», desafió Carlucho.

El humorista amenazó con vender esa imagen a los canales 23 y 51, y regalársela al presentador Alexander Otaola, con quien Otero mantiene supuestas relaciones profesionales.

Carlucho recordó que fue él quien ayudó al presentador a llegar a Estados Unidos y en ese sentido le dejó un mensaje claro: «Viste cómo yo te traje, ahora quiero enseñarte cómo yo te saco».

La polémica entre Carlucho y Carlos Otero se reavivó en abril de 2026, cuando Otero declaró en un podcast que «no volvería a trabajar con Carlucho» y enfatizó que la relación de amistad entre ellos estaba acabada.

Carlucho respondió entonces con calma en una entrevista en CiberCuba, donde confesó que le gusta que lo odien, en una actitud que anticipa la escalada de este lunes.

La rivalidad entre ambos tiene raíces en su colaboración en América TeVé, canal hispano de Miami, donde Carlos Otero condujo el show TN3 durante 15 años hasta su despido en mayo de 2022.

Ya en diciembre de 2019, Carlucho había arremetido contra Otero con una frase que hoy resuena con más fuerza: «El error fue mío por traerlo, pero yo lo voy a rectificar. Si yo lo traje yo lo devuelvo».

Este lunes retomó esa postura. «Otero si tú supieras lo que yo tengo, no te hubieras atrevido a hablar de mí. No es lo mismo mencionar al diablo de verlo venir (...) Yo te tenía perdonado», cerró Carlucho su mensaje, dejando abierta la posibilidad de publicar todos los documentos que dice tener en su poder.