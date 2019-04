Encuentran ejemplares del caracol gigante africano en un patio de Santiago de Cuba

Publicado el Jueves, 25 Abril, 2019 - 13:16 (GMT-5)

La alarmante noticia se dio a conocer en una emisora local confirmando que en el patio de la vivienda número 56 de Ríos Silvera, en la santiaguera barriada de Veguita de Galo y perteneciente al área de salud Ramón López Peña, se han encontrado varios ejemplares del peligroso Caracol Gigante Africano (Achatina fulica), que fueron destruidos inmediatamente.

El primer ejemplar fue hallado escondido en una planta de fongo, como se le dice en Santiago de Cuba al plátano burro.

Considerado una de los moluscos más peligrosos del planeta y en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más devastadoras, transmite enfermedades, como la Meningoencefalitis eosinofílica, que pueden resultar mortal para el ser humano.

No ad for you

Las personas pueden contraer la peligrosa enfermedad cuando están en contacto con su baba o a quienes consuman vegetales mal lavados, que antes fueron infectados por el caracol.

A diferencia de lo que ha pasado en otras ciudades del país, la presencia del peligroso molusco no tomó por sorpresa a las autoridades sanitarias del territorio, quienes se movilizaron inmediatamente y ya se habían preparado para su llegada en cualquier momento.

La emisora local informó que se encuestó a la población en la manzana de la vivienda dónde se halló el molusco, y en las aledañas, y hasta ahora no se encontraron evidencias de propagación, aunque sí se confirmó que se han destruido varios especímenes.

Autoridades sanitarias insistieron en que lo primero que se hizo fue capacitar a una especialista en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), luego esta licenciada replicó los conocimientos en la provincia de Santiago de Cuba, y al conocer la noticia, se personó un equipo multidisciplinario en la vivienda, donde confirmaron que efectivamente se trataba del Caracol Gigante Africano.

Se aclaró en que en estos momentos se realiza una vigilancia cuidadosa al patio de esa vivienda, por ser hasta ahora el único lugar en Santiago de Cuba donde se ha encontrado ese peligroso molusco, y se recomendó a la población en caso de detectarlo en algún lugar, no tocar, ni trasladarlo y avisar a las autoridades más cercanas sobre su presencia.

En Santiago de Cuba, aunque se ha tomado conciencia por las experiencias que ya se han reportado en otras provincias, aún existen personas que desconocen de la presencia del llamado Caracol Gigante Africano en el país, más de las peligrosas enfermedades que transmite.

“Hay que hablar mucho más de eso, las personas tiene que conocerlo, hay que insistir, pero no solo ahora que está de moda, sino todo el tiempo, como hacen con el mosquito. Hasta ayer el caracol era un problema de La Habana, y otros lugares, ahora tenemos que entender que no es así, que aquí también hay. A los niños hay que enseñarles que si lo ven no lo pueden tocar ni jugar con ellos. Hay que ser más agresivo en la campaña de educación, y hasta ahora no veo que sea así”, asegura una madre muy preocupada.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194