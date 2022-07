Condado de Florida en cuarentena por plaga de caracoles gigantes africanos

Trabajador del FDACS con un ejemplar del caracol africano gigante Foto © Twitter / Wild

El condado de Pasco, en Florida, está en cuarentena por una invasión de caracoles africanos gigantes, una especie que causa graves daños a la agricultura y a la salud humana.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS por sus siglas en inglés) confirmó la presencia de los invertebrados en la ciudad de New Port Richey, luego de que un jardinero los detectara el pasado 23 de junio.

Christina Chitty, directora de información pública de la entidad, dijo a CNN que se está investigando la población de caracoles para determinar cuántos hay.

La cuarentena entró en vigor el pasado 25 de junio y abarca unas 872 millas, desde la esquina noroeste de la U.S. Highway 19 y Ridge Road, siguiendo hacia el este por Ridge Road, hacia el sur por Little Road, hacia el oeste por Trouble Creek Road y hacia el norte por la U.S. Highway 19.

La medida impide a los residentes mover el caracol o artículos relacionados como plantas, tierra, desechos de jardín, abono o materiales de construcción, dentro o fuera de la zona delimitada.

"Los caracoles suponen un riesgo para la salud de los seres humanos porque son portadores de un parásito llamado gusano pulmonar de la rata, que puede causar meningitis", recalcó la directiva.

Según Chitty, el objetivo de FDACS es erradicar todos los caracoles en el condado de Pasco, un proceso que se prevé demore tres años. La demora se debe a que este animal puede producir hasta 2,500 huevos al año.

"Es un proceso exhaustivo y extenso", subrayó.

La funcionaria señaló como causa probable de la plaga el comercio ilegal de mascotas. Aunque los caracoles africanos gigantes son ilegales como mascotas en Estados Unidos, algunos dueños de especies exóticas las siguen teniendo. Si las sueltan en la naturaleza o accidentalmente las pierden, estos invertebrados sobreviven fácilmente, pues se alimentan de más de 500 especies de plantas e incluso consumen la pintura y el estuco de las casas, que les aporta calcio.

La División de Industria Vegetal del FDACS anunció que el 29 de junio iniciaría del tratamiento para combatir la plaga, con un plaguicida a base de metaldehído que se usa para el control de caracoles y babosas, y está aprobado por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos para usarse en cultivos hortícolas y ornamentales, árboles frutales, plantas de frutos pequeños, huertos y en áreas residenciales limitadas.

"Los propietarios que se encuentren dentro de la zona de tratamiento serán notificados en persona o mediante un aviso por correo con al menos 24 horas de antelación al tratamiento con plaguicidas previsto", dijo la FDACS en su página web.

Las autoridades aconseja a las personas que crean haber visto un caracol de este tipo que llamen a la línea de atención del FDACS y eviten tocarlo sin guantes.

Florida se ha enfrentado a dos invasiones de caracoles gigantes anteriores. La primera detección fue en 1969 y se eliminó en 1975. La segunda erradicación fue en 2021 en Miami-Dade, diez años después de que se detectara en el condado.

"Mientras que los caracoles del condado de Miami-Dade tenían la carne de color gris, los caracoles del condado de Pasco tienen la carne blanca", precisó Chitty.

En Cuba la plaga de estos moluscos afecta a casi todas las provincias.

La especie ha sido localizada fundamentalmente en jardines, patios, solares yermos y basureros, lo cual constituye un peligro potencial para la población.

No fue hasta diciembre de 2019, cuando ya se había convertido en una verdadera plaga, que el gobierno cubano decidió crear un grupo especial dirigido a la erradicación del caracol africano gigante.