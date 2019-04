Regresa a los escenarios de La Florida el trovador Pedro Luis Ferrer

Publicado el Miércoles, 24 Abril, 2019 - 22:53 (GMT-5)

El músico cubano Pedro Luis Ferrer regresará a La Florida para ofrecer dos conciertos junto a su grupo: este viernes 26 de abril en el Riviera Live, de Miami y el 25 de mayo en La Tropicana Café, en el centro histórico de Tampa.

El guitarrista y compositor de populares temas de la música cubana como “Ciento por ciento cubano”, “El abuelo Paco” y “Ay Mariposa”, ofreció un concierto en el Teatro Manuel Artime el pasado 18 de enero tras siete años sin actuar en el Sur de la Florida.

Nacido en 1962 en Yaguajay, Sancti Spíritus, el cantautor vive entre Madrid y La Habana y realiza habitualmente giras internacionales, especialmente por Europa.

El cantautor es conocido por su abarcador trabajo con los ritmos de la tradición musical cubana y por sus canciones críticas sobre el acontecer social y política de la nación caribeña.

Décadas atrás el trovador dejó de promoverse en Cuba, sin embargo ya puede presentarse en teatros y espacios públicos con gran convocatoria de público, aunque sus conciertos apenas gozan de divulgación en los medios estatales.

“Creo que dije algunas cosas [que molestaron a las autoridades] en los años 80 y 90. Como cuando escribí “Tiene delirio de amar varones”, que cuestionaba el acorralamiento a los homosexuales, algo que hoy forma parte de un debate general”, dijo Ferrer en una reciente entrevista con el diario El Nuevo Herald.

”En el caso de “Ciento por ciento cubano”, nació en un momento en que nos prohibieron hospedarnos en nuestros hoteles y me sentí impulsado a pronunciarme contra ese apartheid. Pero la censura no ha dejado de existir. Solo se ha transformado. Hay que tener en cuenta que en Cuba no existe una ley que ampare la protesta pública, no se reconoce la oposición política y los que pasan a la ofensiva son acusados de disidentes”, señaló el músico, sobrino del educador Raúl Ferrer.

El cantautor de 66 años ha grabado más de diez discos como Pedro Luis Ferrer, Debajo de mi voz, En espuma y arena y 100% cubano.

En sus conciertos canta junto a su hija Lena Ferrer entre otros destacados músicos.

