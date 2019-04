Las Ibeyi cuentan cómo fue trabajar con Beyoncé: "Aprendes de ella con solo verla"

Publicado el Jueves, 25 Abril, 2019 - 17:40 (GMT-5)

Las cantantes franco-cubanas Naomi y Lisa-Kaindé Díaz, mejor conocidas por el nombre de su dúo musical, Ibeyi, contaron en una entrevista antes de presentarse en Singapur, cómo había sido la experiencia de trabajar con una de las cantantes más prominentes de la industria musical, Beyoncé, que recientemente estrenó su documental Homecoming y nuevo álbum.

Las gemelas formaron parte del corto Lemonade en 2016, que escarba en temas personales de la cantante como la infidelidad de su esposo Jay-Z, al tiempo que entrega nueva música, la cual finalmente, luego de tres años, está disponible en Apple Music y Spotify desde este 23 de abril.

"Ella es una gran trabajadora. Ella nos dio consejos, pero no vamos a decirle a nadie lo que ella dijo. Sorprendentemente, no hablamos de música", contó entre risas Naomi a Bandwagon.

Las Ibeyi llegaron a formar parte de Lemonade luego de que Queen B viera su actuación de ese año en Coachella, el templo de la música de moda, y las reclutara.

"El regalo realmente hermoso es que nos informaron que ella vería nuestra actuación en Coachella. No nos hicimos ilusiones porque no era como si ella nos enviara un mensaje de texto diciendo "¿Cómo estás?". Ese día, estábamos tocando 'No Man Is Big Enough For My Arms' y me di la vuelta y la vi a ella y a Jay-Z mirándonos desde el lado del escenario. Eso realmente nos conmovió".

Las hermanas destacaron fundamentalmente la habilidad de Beyoncé para encargarse de tantas cosas a la vez y hacerlo bien.

"Lo que aprendimos fue sobre todo al verla hacer cosas. Es por eso que es increíble que ella haya hecho Homecoming porque mucha gente va a aprender simplemente observándola", contó Lisa.

La cantante además aseguró que Beyoncé "está a cargo de cada detalle. Ella es la persona más trabajadora en el set. Ella lo mira todo. Ella contrata a todos. Ella dice que sí a todo. Si estás en ese set, has sido aprobado".

