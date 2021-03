El potente tema de Ibeyi tras casi dos años de silencio: "Recurring Dream"

El singular dúo cubano de música experimental, Ibeyi, lanzó este martes su sencillo "Recurring Dream", canción que escribieron y compusieron las artistas franco-cubanas para el largometraje de Ed Morris, “How to Stop a Recurring Dream”.

Al igual que "Cleo Who Takes Care Of You", la nueva canción de Ibeyi, "Recurring Dream", viene adjunta a una película. El filme de Morris trata sobre una adolescente que secuestra a su hermana menor y huye para evitar una separación familiar. La producción es el debut de Ed Morris como director de largometrajes.

Tampoco se trata de la primera colaboración entre las artistas y el cineasta. En 2014 Morris dirigió para Ibeyi los videos de las canciones "River", "Ghosts" y "Deathless".

"Trabajar con Morris siempre ha sido especial para nosotras. Nuestros videos musicales favoritos de Ibeyi fueron creados por su hermoso cerebro. Nosotros bautizándonos en un tanque de agua en "River" o dándonos luz en la inmortalidad. Sentimos desde el primer momento que entendía nuestra música y sabía cómo traducirla en imágenes poderosas. Entonces, cuando nos contó sobre su película, supimos que queríamos escribir una canción para ella que, con suerte, sirviera a su visión", expresaron las hermanas en Instagram.

El dúo de hermanas gemelas Naomi y Lisa-Kaindé Díaz, hijas del legendario percusionista cubano Miguel "Angá Díaz", no estrenaban ningún sencillo desde “Cleo Who Takes Care Of You”, en 2019, como parte de un álbum recopilatorio de canciones inspiradas en el filme "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón.

“Recurring Dream” resulta una interesante composición que incluye pop y electrónica contemplativa, muy semejante a la obra de Björk. El director de XL Recordings, Richard Russell, produjo la pista. Russell colaboró anteriormente con las Ibeyi como parte de su proyecto Everything Is Recorded.

El último disco de estudio del dúo, "Ash", salió al mercado en 2017 y se posicionó en el puesto 28 de los mejores álbumes del año según el reconocido portal de crítica musical Pitchfork Media.

