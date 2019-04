Médico cubano hace varios tipos de dulces para vender en Brasil luego del cierre del Mais Médicos

Publicado el Sábado, 27 Abril, 2019 - 18:58 (GMT-5)

Karel Enrique Sánchez Fuentes, de 35 años, ha tenido que guardar su estetoscopio y vender dulces en Brasil, trabajar en el aeropuerto y reparar camas, luego de que el gobierno cubano pusiera fin al convenio con el programa Mais Médicos.

"He decidido quedarme porque no estoy de acuerdo con el sistema político de mi país. Incluso yo estaba muy emocionado cuando el presidente Bolsonaro habló que ya no quería ayudar a la dictadura. Yo pensé, que bueno, no va a ayudar más a la dictadura, va a ayudar a la gente, la gente va a trabajar para usted. Sólo que eso sólo quedó en el papel. Ni en el papel, sólo quedó en el viento", aseguró el joven médico al medio TopMídia News.

Desde que tuvo que salir del Mais Médicos, Fuentes residía y trabajaba en la ciudad brasileña Cascada del Arari, donde una familia lo acogió como su hijo menor.

No obstante, tuvo que mudarse a Sao Pablo con su esposa, una dentista cubana, luego de perder las esperanzas de volver a trabajar como médico.

"Es mucha la nostalgia de estar sentado consultando a mis pacientes", dijo.

Ambos ahora se dedican a hacer pasteles y galletas de champán para vender en el barrio La Libertad.

De cuando trabajó como cargador de maletas en una compañía de taxis en el aeropuerto de Congonhas, Fuentes recuerda: "El día que fui a hacer mi candidatura para la entrevista, ellos vieron mi currículum y dijeron: 'Con ese currículum, usted va a ser maletero?'".

Desgraciadamente, esos son los trabajos que ha podido agenciarse el profesional cubano, ya que para poder ejercer como médico en Brasil, necesita hacer el Examen Nacional de Revalidación de Diplomas Médicos Expedidos por Instituciones de Educación Superior Extranjera (Revalida), pero los funcionarios han dicho que no hay una fecha fijada para la próxima edición de dicho examen.

Cerca de 2. 000 profesionales de la Salud decidieron no regresar a Cuba luego de que el gobierno de la Isla retirara al personal médico que trabajaba en el país sudamericano.

A raíz de ese suceso, los cubanos han tenido que hacer cualquier tipo de trabajo. Similar es el caso del médico cubano Jaime García, quien vende yogurt en el municipio de Urupá.

