Doctora cubana en Brasil: "Entregué mi currículum en varias farmacias y nadie me llamó nunca"

Publicado el Lunes, 29 Abril, 2019 - 15:11 (GMT-5)

Yoanka Averhoff García, matancera de 32 años, es una de las tres profesionales de la salud que decidieron permanecer en el municipio brasileño de Uberlândia, tras la finalización del programa "Mais Médicos" y que ahora lucha por su sustento diario trabajando en un restaurante.

"Entregué mi currículum en varias farmacias aquí de Uberlândia. Nadie me llamó nunca", declaró Yoanka a Uberlândia Diario.

Durante el programa de colaboración entre Cuba y Brasil, aproximadamente, 19 galenos de la Isla se hallaban establecidos en Uberlândia, un área perteneciente al estado de Minas Gerais. Yoanka trabajó en Unidades Básicas de Salud de la Familia (UBSFs) de la ciudad, donde hacía visitas domiciliarias -dos veces por semana- a las familias de los barrios que atendía.

No ad for you

Los especialistas que decidieron quedarse citan disímiles razones para su decisión, casi todas enfocadas a la aversión al régimen comunista y la búsqueda de una mejor vida para sus familias. Los galenos, a la par, han tenido que afrontar duros obstáculos, entre ellos abandonar su carrera en la medicina.

Yoanka tomó la decisión de asentarse en Brasil dos año antes de que el Gobierno cubano pusiera fin al convenio con "Mais Médicos". En este período se presentó en dos ocasiones a la Reválida, sin embargo, por la propia dificultad de la prueba afirma no haber aprobado.

La cubana se quedó seis meses desempleada después del cierre definitorio del programa, pero sobrevivió gracias a que se había preparado financieramente para el desafío. En este intervalo de tiempo trabajó en una heladería como dependienta y ahora, labora en un restaurante ubicado en el centro de la ciudad.

A pesar de las dificultades, señala no sentirse arrepentida y contar con el respaldo familiares y amigos desde la Isla.

“Amo mi profesión. Pero aún así, no siento arrepentimiento. Lo que haya que hacer, yo lo haré ", dijo al medio citado.

Yoanka, como la mayoría de los cubanos, pasó su infancia y adolescencia viendo novelas brasileñas transmitidas por la rígida programación de la televisión estatal, por lo que siempre soñó en conocer al país sudamericano.

"Me identifiqué demasiado con Brasil. A veces, de tanto que me identifiqué, pienso que nací aquí ", comentó. "He experimentado tantas buenas experiencias, diferentes. Me sentía tan libre por hacer tanta cosa que allí [en Cuba] quedábamos limitados a hacer porque éramos castigados".

A inicios de febrero del presente año Mayra Pinheiro, secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación en la Salud en Brasil, anunció que el Gobierno Federal había decidido cerrar el proyecto "Mais Médicos". Lo cual dejó a los galenos cubanos en un estado de incertidumbre y sin amparo legal, a pesar de las promesas realizadas por la administración de Jair Bolsonaro.

Conductores, vendedores ambulantes, limpiadores, criadores de peces ornamentales y albañiles, son algunas de las labores que en estos momentos ejercen los cubanos en el gigante latinoamericano.

A pesar de la propuesta lanzada por el régimen de la Isla de acoger nuevamente a los médicos, la mayoría ha manifestado no tener intenciones de regresar.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194