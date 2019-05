Cooperante cubano en Brasil dice que su madre lleva 23 años esperando por ayuda del gobierno de la Isla para reparar su casa

Publicado el Jueves, 2 Mayo, 2019 - 17:37 (GMT-5)

El cooperante cubano en Brasil, Jorge Luis González León, salió de la Isla con un objetivo claro: el de ayudar a su madre, quien vive en pésimas condiciones de vivienda en Sancti Spíritus desde que el huracán Lili arrasó con su casa en 1996.

Hace exactamente 23 años que ese desastre natural pasó por la Isla y todavía hoy la madre del joven, Dania Lourdes León Silveira, sigue esperando las promesas del gobierno cubano.

"Yo vine para acá para poder ayudar a mi madre que desde el Huracán Lili está afectada. Después cuando pasó Irma le acabó lo poquito que tenía. Le acabó con todas sus cosas y nadie del Gobierno cubano fue a su casa", cuenta a nuestra redacción León, quien llegó a Brasil hace 7 meses de manera individual -no como parte del Mais Médicos-, pero antes cumplió misión médica en Tchad, África.

Vivienda de Dania Lourdes León Silveira / Foto enviada a nuestra redacción

Luego de ser afectada por el huracán Irma en 2005, el gobierno pretendió venderle materiales de construcción a la madre de León, los cuales ella no podía pagar y menos contratar a una brigada de trabajo.

León, de 35 años, es Licenciado en Enfermería y Especialista en Ginecología y Obstetricia, pero no puede ejercer profesionalmente hasta que no revalide su título en el país sudamericano.

Hoy este profesional de la Salud nos dice sobre su madre: "Muero de tristeza porque que no sé cuándo podré volver a verla. Ya que hasta que no pueda hacer mi Residencia brasileña no podré ir a mí País. Un país que me obligó a salir de él. Por la necesidad que pasé allá. Ver a mi madre pasar trabajo y no poder hacer nada. Salí tras mis sueños para poder ayudarla a ella. Me ha sido muy difícil levantar. Pero Dios me va ayudar".

A pesar del tiempo transcurrido, la madre de León se encuentra en cada vez peores condiciones, y la burocracia y el olvido se han encargado de su caso.

"Van a su casa y le dicen su caso será resuelto en breve. Dan las espaldas. Y se limpian con todo. Entonces porque mi mamá con todo lo que ha sufrido que nadie le hace caso. No quiere participar en CDR ni nada dicen que es una Escoria", sostiene el hijo.

Dania Lourdes ha visitado todas las instancias del gobierno, el Partido, organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas. "Todos me dicen que se solucionará y han pasado 20 años y no se ha resuelto", sostiene la damnificada en un comunicado enviado a nuestra redacción.

Ninguna persona tiene el derecho de vivir en condiciones inhumanas, mucho menos la madre de un profesional que ha trabajado en brigadas médicas internacionalistas al servicio de Cuba.

Hoy Dania Lourdes León Silveira forma parte de los miles de cubanos con déficit de vivienda en la Isla.

Según cifras oficiales, Cuba prevé superar en los próximos 10 años el déficit de casi un millón de viviendas.

