Ostentan en Villa Clara entrega de seis viviendas a damnificados del huracán Irma en 2017

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El régimen cubano celebró este sábado en Santa Clara, capital de Villa Clara, la entrega de seis viviendas a familias damnificadas por el huracán Irma, casi nueve años después de que el ciclón destruyera sus hogares el 9 de septiembre de 2017.

Las familias beneficiadas pasaron ese tiempo en situación de alojamiento temporal, a la espera de que el Estado cumpliera su promesa de reconstrucción. El acto oficial fue presidido por Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas.

Las seis viviendas corresponden al primer módulo del denominado Proyecto Síndico y Central de Santa Clara. Carlos Pérez, especialista de la empresa de servicios de ingeniería Nexo, reconoció ante la prensa que «todo el proceso ha estado marcado por limitaciones de suministros y financiamiento, problemas comunes en el contexto actual» y que las interrupciones llegaron a durar «a veces de una o dos semanas», según reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Pérez agregó que la obra, iniciada en 2017 bajo la dirección de la Empresa de Construcción y Montaje, debió ejecutar estructuras no planificadas como muros de contención, lo que demandó esfuerzos adicionales en suministros y financiamiento, indicó la fuente.

Además, el especialista advirtió que queda pendiente un segundo módulo de otras seis viviendas y que su culminación «dependerá de una mejoría en la situación de los combustibles», aunque los materiales para esa etapa ya estarían disponibles.

En el acto, Rosa María Rodríguez Castillo, una de las beneficiadas que habló en nombre de las familias damnificadas, declaró que «hoy por fin haremos realidad nuestro sueño de habitar en viviendas confortables» y recordó que fue en ese mismo lugar donde el 9 de septiembre de 2017 vio destruirse su casa y perder sus pertenencias.

Rodríguez Castillo agradeció al gobierno, al PCC, a Fidel Castro, a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel, y atribuyó las demoras a «un recrudecido bloqueo y el cerco del gobierno norteamericano». La crisis habitacional cubana, sin embargo, es estructural y anterior al embargo estadounidense: antes del huracán Irma, más del 39% del fondo habitacional cubano ya se encontraba en estado regular o malo.

El ciclón Irma dejó 158.554 viviendas afectadas en todo el país, con 14.657 derrumbes totales. Villa Clara fue una de las provincias más golpeadas, con alrededor de 52.000 viviendas dañadas en la provincia, de las cuales apenas el 18,4% había sido «solucionada» dos meses después del desastre.

La lentitud de la reconstrucción no es un caso aislado. En 2018, una donación de UNICEF para damnificados de Villa Clara llevaba ocho meses almacenada sin ser distribuida. En 2025, Cuba solo terminó 5.493 viviendas en todo el país, un 26% menos que en 2024 y apenas la mitad del plan estatal de 10.795 unidades.

El déficit habitacional en Cuba asciende a 805.583 viviendas, según reconoció el propio Ministerio de la Construcción ante la Asamblea Nacional en julio de 2025: 407.219 por construir y 398.364 por rehabilitar.

La nota de la ACN concluyó que la entrega «demuestra una vez más la voluntad del gobierno cubano de no dejar desamparadas a las familias damnificadas», mientras miles de núcleos familiares en el país enfrentan severos problemas habitacionales.