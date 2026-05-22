44 mil madres cubanas con tres niños o más necesitan mejorar sus viviendas

El régimen cubano reconoció que 44,000 madres con tres o más hijos menores de 18 años necesitan mejorar las casas donde residen, según declaró la directora general de la Vivienda al presentar los nuevos acuerdos del Consejo de Ministros publicados en la Gaceta Oficial esta semana.

La cifra acompaña la publicación de dos acuerdos —el 10.326 y el 10.327— aprobados el 5 de marzo de 2026 y divulgados en la Gaceta Oficial No. 44 Ordinaria de 2026, que modifican las políticas de subsidio habitacional y de asignación de viviendas para familias vulnerables.

El Acuerdo 10.326 eleva de forma significativa los montos que el Estado otorga para obras en viviendas, reconociendo así la escalada de precios de materiales, servicios y transporte que ha dejado sin efecto los subsidios anteriores.

En el caso de la construcción de obra nueva, el subsidio sube de 188,560 a 700,000 pesos; la rehabilitación pasa de 133,742 a 656,300 pesos; la conservación mayor sube de 72,000 a 273,000 pesos; y la conservación menor, de 19,465 a 56,500 pesos.

La directora general de la Vivienda explicó que en el país hay cerca de 29,000 subsidios ya otorgados para acciones constructivas, «muchas de ellas inconclusas por los costos», y que esos casos serán reevaluados para asignarles el monto adicional necesario.

El acuerdo también introduce la modalidad de entrega «llave en mano»: «la persona que no tiene posibilidad o capacidad para poder ejecutar por sus propios medios todas las acciones o actividades que requiere la acción constructiva en su vivienda, el Estado la asume de manera integral», precisó la funcionaria.

El Acuerdo 10.327 del Consejo de Ministros modifica la política de asignación de viviendas para familias numerosas e introduce varios cambios relevantes.

Amplía la edad de los menores beneficiados de 17 a 18 años, incluye expresamente a padres y tutores —no solo a madres— y establece mayores financiamientos según la ubicación geográfica del inmueble.

Además, protege el derecho de ocupación de beneficiarios que no sean propietarios del inmueble donde se realizará la obra: «el titular que acepta intervenciones constructivas en su vivienda dará el derecho real de habitación a la persona beneficiada, la cual debe tener no menos de cinco años de residencia allí», detalló la directora.

Paralelamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó la Resolución 10/2026, que regula la evaluación socioeconómica de los núcleos familiares solicitantes, fijando en 2,100 pesos el ingreso per cápita máximo para acceder al subsidio, con una excepción de hasta 3,234 pesos en casos de vulnerabilidad especial.

Las medidas llegan en medio de una crisis habitacional que se profundiza en Cuba: el déficit supera las 929,000 viviendas, cerca del 35% del fondo habitacional está en estado regular o malo, y en 2025 el Estado apenas terminó 5,493 unidades frente a un plan de 10,795, un incumplimiento que el propio gobierno reconoció.

El Acuerdo 10.327 entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, mientras la brecha entre los recursos asignados y las necesidades reales de millones de cubanos sigue siendo enorme tras décadas de deterioro habitacional acumulado.