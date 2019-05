Descemer Bueno sorprende a sus seguidores con el pelo pintado de verde

Publicado el Sábado, 4 Mayo, 2019 - 15:36 (GMT-5)

El cantautor cubano Descemer Bueno, que se encuentra por estos días en Madrid, ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su nuevo look a través de una directa en Facebook.

Desde hace tiempo, aunque casi siempre luce su distintivo sombrero, Descemer ha preferido el popular corte de pelo mohawk, bien rebajado, y ahora ha decidio cambiar su color y ha elegido el verde, con un toque de amarillo alrededor, los colores de Orunmila.

A pesar de que la directa era para anunciar sus próximas presentaciones en España, los seguidores no han podido evitar preguntarle por el cambio de look, que ha generado opiniones divididas.

"Te pusiste los colores de verdad", "Vaya look", " Los colores de Orula, tremendo Ebbo", "Orula no nos falla hermano", "Descemer, te teñiste el pelo, estás guapo de cualquier manera"; mientras otros consideran que el look no va con él y que se ve mejor con su color natural: "Ese pelo verde, no, déjatelo natural", "Noooo....ese pelo noooo...¡Cambia el look ! Te amamos...", "Y ese pelo verde por qué?".

No obstante, el artista se mostró contento y complacido con su nuevo look y dijo que es una propuesta que le gusta. También anunció que el día 10 de mayo se presentará en Valencia, en la sala Wah Wah, y el 31 de mayo en Buenos Aires.

