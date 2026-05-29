Descemer Bueno comparte emotivo momento con músico callejero cubano en España

Descemer Bueno protagonizó un encuentro espontáneo y emotivo en las calles de Santiago de Compostela, Galicia, cuando se topó con un compatriota cubano llamado Fernando que tocaba como músico callejero y conocía una de sus canciones.

El artista compartió el momento en su cuenta de Facebook, donde escribió: "Desde Galicia y la bella ciudad de Santiago de Compostela les envío este momento en que me encuentro un compatriota Cubano, Fernando que conoce una de mis canciones, y le doy las gracias a Dios por momentos como este".

La canción que interpretaron juntos de forma improvisada fue "Ser de Sol", tema del álbum Bueno (2012), grabado en colaboración con Israel Rojas, vocalista del dúo cubano Buena Fe.

La letra de esa canción habla de amor, traición y desilusión, con imágenes poéticas de luz y mar: "Nunca dudé de ti sino de mi luz para alcanzarte / y me vestí de sol, salí a buscarte".

Al terminar la interpretación, Fernando se dirigió a Descemer con palabras cargadas de emoción: "Gracias, gracias. Algo improvisado ahí. Un placer tocar con el maestro".

El video acumuló más de 23,000 reproducciones, con cientos de comentarios de seguidores conmovidos por el encuentro.

No es la primera vez que Descemer Bueno protagoniza un gesto así con músicos cubanos que tocan en las calles de España.

El pasado 8 de mayo, publicó otro video desde Málaga en el que acompañaba a compatriotas que se buscan el dinero tocando en la acera, y pedía al público que los apoyara, describiéndolos como personas que se estaban "ganando la vida con dignidad".

Descemer es una de las figuras más visibles de la diáspora artística cubana y es uno de los coautores de "Patria y Vida" (2021), himno de protesta contra el régimen cubano que ganó dos Latin Grammy ese año.

El encuentro en Santiago de Compostela refleja una realidad cotidiana de muchos músicos cubanos emigrados que encuentran en las calles de las ciudades españolas su principal escenario y medio de subsistencia, y que de vez en cuando reciben la visita inesperada de uno de los grandes.