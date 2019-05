Productores de 'Juego de tronos' se disculpan por aparición de Starbucks en la serie

Publicado el Lunes, 6 Mayo, 2019 - 21:28 (GMT-5)

LOS ANGELES, 6 mayo (Reuters) - "Juego de tronos" puede ser una fantasía medieval, pero el episodio del domingo tuvo un toque claramente moderno cuando un vaso de Starbucks apareció en el reino ficticio de dragones y caballeros de Poniente (Westeros), provocando reacciones airadas e irónicas de los seguidores.

El reconocible vaso de cartón con tapa de plástico estaba en una mesa durante un banquete en Invernalia (Winterfell) al alcance de los personajes Jon Snow y Daenerys Targaryen durante el episodio 4 de la temporada final: "The Last of the Starks".

Bernie Caulfield, una de los productores ejecutivos de la exitosa serie de televisión de HBO, se disculpó con los fanáticos.

No ad for you

"No puedo creerlo", dijo el lunes en una entrevista con la radio WNYC de Nueva York. "Nuestra gente de apoyo y decoradores están en esto un 1.000 por ciento".

"¡Lo sentimos! Poniente fue el primer lugar en tener Starbucks", bromeó Caulfield.

En un comentario irónico, HBO dijo que "el café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas".

Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo, tuvo su propia opinión sobre la inesperada publicidad de una serie que es vista por más de 30 millones de personas solamente en Estados Unidos.

"Para ser honestos, nos sorprende que no haya ordenado una 'Dragon Drink'", dijo la compañía, en referencia a un nuevo producto de su menú de verano.

Los seguidores de la serie llenaron las redes sociales con memes y chistes sobre el vaso y algunos insertaron el logotipo verde y blanco de la compañía en las fotos de los castillos que aparecen en la serie.

Otros se sintieron molestos por el error. "Demoraron 2 años en grabar seis episodios y dejaron una taza de Starbucks en una escena", tuiteó un usuario llamado Dylan.

Reporte de Jill Serjeant Editado en español por Javier López de Lérida.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194