El actor cubano Vladimir Escudero responde a las críticas por haber cambiado Miami por Las Vegas

Publicado el Miércoles, 8 Mayo, 2019 - 08:32 (GMT-5)

El pasado fin de semana el actor y cantante cubano Vladimir Escudero dio a conocer la noticia a través de su perfil de Facebook de que dejaba Miami para comenzar una nueva vida en Las Vegas.

Según comentó el artista este cambio se debía a que quería "luchar" por sus sueños, dejando atrás la ciudad en la que vivió y trabajó por varios años.

Tras el comunicado de Escudero, publicado posteriormente en CiberCuba, muchos han sido los comentarios que ha comenzado a recibir el actor, en su mayoría, criticando su decisión de haber salido de "zona de confort para luchar por un buen porvenir".

En respuesta a dichos mensajes, Escudero ha querido tomar cartas en el asunto y ha compartido un extenso texto en el que vuelve a "dejar claros" sus pensamientos así como las causas que le llevaron a plantearse nuevos objetivos.

"Respondiendo a los comentarios de algunas personas en la nota de CiberCuba, desde las montañas de Las Vegas, sobre mi posible fracaso, que si voy a lavar carros (a mucha honra lo haría) que si no tengo nada que hacer como artista, que si no di la talla en Miami y no la daré en ningún lugar y muchos otros comentarios lleno de mala intención, aquí voy", fue la introducción del actor.

A continuación, expresó: "Voy a hacer claro, vivo en USA, hay una oportunidad en cada rincón, pasé unos cuantos años en mi trabajo en el cual me fue muy bien, en el programa TN3 del Canal 41, ahora voy por más ¿Hay algo malo en eso? Ir a por más no tiene que ser trabajando como actor, si se diera la oportunidad tanto en mi trabajo actoral como en la música, bienvenido sea, yo soy un hombre libre, inquieto, puedo experimentar muchas cosas más".

Seguidamente, Escudero habló sobre la felicidad y las metas que uno debe proponerse: "La vida es lo más grande que uno puede tener y es una sola, por lo tanto hay que aprovecharla al máximo, la felicidad está en uno mismo, encuéntrenla. Gracias por los pensamientos positivos, pero también los negativos, porque me parto de la risa, tengo que demostrarme a mí, a mi hija, a mi familia y a las personas que me siguen sinceramente de lo que soy capaz".

En cuanto a su nueva vida en "La ciudad del pecado", agregó: "Las Vegas, me va a dar una oportunidad ya sea como artista o como cualquier otra cosa, pero me va a dar la oportunidad de un camino nuevo, como me la dio Miami, porque si hay que agradecer algo es poder emprender una nueva meta, una nueva aventura y luchar por algo específico para bien".

A modo de conclusión, el actor quiso hacer un llamado a la unión entre los cubanos e invitó a todos sus seguidores a que fuesen más arriesgados y a que lucharan por sus verdaderos sueños: "Cubanos únanse, sean agradecidos por las mañanas de abrir sus ojos y poder seguir, arriésguense a dar el salto a un nuevo proyecto, sean amables, hombres y mujeres respetuosos, traten a las personas como mismo quisieran que lo traten a ustedes, la vida es hermosa y a veces pienso que a muchos de mi raza lo único que les importa es alimentarse de odio sin causa alguna, ese gobierno acabó con la idiosincrasia y la esencia de muchos de mis paisanos. Pero bueno, quedan todavía muchas personas que son felices como yo luchando por sus sueños, por sus anhelos y por ser cada día mejor personas. Saludos y bendiciones para todos".

