Los Pichy Boys estrenan "El gran secuestro de Serrano en Miami"

Eliécer Ávila y Vladimir Escudero Foto © YouTube / Los Pichy Boys

El dúo de humoristas cubanos Los Pichy Boys presentó este martes el corto "El gran secuestro de Serrano en Miami", protagonizado por el actor Vladimir Escudero, en su habitual papel del locutor oficialista Rafael Serrano y la sorpresiva participación del opositor Eliécer Ávila.

El audiovisual comienza con Serrano llegando a Miami. El presentador llama a su hija y esta le advierte que tenga mucho cuidado porque en Miami lo conoce todo el mundo y "te tienen tremendas ganas".

Serrano se pasea por la popular Calle 8 y luego se sienta a comer en un restaurante cubano un plato de arroz blanco, churrasco y tostones. Pasado de tragos y ya caída la noche, el presentador comienza a caminar por una calle desolada y a cantar y lo descubre el influencer Chucho del Chucho, que decide secuestrarlo y llevarlo para un lugar apartado, en el que luego aparecen también Los Pichy Boys.

"Me cago en mi madre, los dos pesados estos, ¿qué ustedes quieren conmigo ahora? (...) No me corten el bigote, castíguenme con otra cosa", pidió Serrano cuando Chucho sacó una maquinita de pelar para quitarle su representativo bigote.

Como no se les ocurría otro castigo para Serrano, los tres secuestradores deciden llamar a alguien más que "le tiene tremendas ganas a Serrano". Ahí aparece Eliécer Ávila: "Así te quería coger, para que tú me digas en mi cara toda la mierda que tú hablas en el noticiero combativo ese".

Al final, todo resulta ser una pesadilla de Serrano: "Menos mal que me desperté y que no llegó Carlucho porque ese sí que me tiene ganas, ese sí acaba conmigo de verdad".

La participación de Eliécer Ávila fue la gran sorpresa del corto, ya que a finales de marzo el opositor tuvo un fuerte enfrentamiento en redes sociales con Los Pichy Boys y Vladimir Escudero por burlarse de él en su programa humorístico Noticiero Combativo, en el que se refieren al opositor como El cabo malanga.

Ávila calificó las burlas como "un acto de repudio" y la emprendió de manera personal contra los humoristas, que no tardaron en responder: "Señores, una vez más Eliécer Ávila y su culto de seguidores realiza otro ejercicio en contra de la libertad de expresión y el arte". El líder de Somos+ había anunciado que demandaría a Los Pichy Boys por difamación, pero la denuncia no llegó a mayores términos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.