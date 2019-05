Cubanos decepcionados por la suspensión de visados de Canadá en La Habana

Publicado el Viernes, 10 Mayo, 2019 - 08:39 (GMT-5)

Los cubanos amanecieron el jueves decepcionados tras conocer que la embajada de Canadá en La Habana dejará de procesar las solicitudes de visas por la reducción de personal tras los ataques acústicos que sufrieron diplomáticos canadienses y estadounidenses en la Isla.

"Quisiera ir a ver a mi hija y su esposo enfermo, pero no puedo hacer nada. Si no voy directo a Canadá, no iré", lamentó Hilda Pereira, una mujer cubana de 80 años que se sorprendió al llegar a la embajada canadiense y ver que estaba cerrada.

"Es terrible. Me perjudica muchísimo tener que ir a otro país para intentar visitar a mi hermana en Canadá", explicó Rossana Real, de 52 años. Su hermana emigró hace más de una década.

"Nunca ha habido problemas con Canadá. Esto me ha sorprendido", añadió Real.

Viajar a Canadá se ha convertido en una verdadera odisea y los cubanos tendrán que solicitar las visas por internet o en la embajada canadiense en un tercer país.

La Embajada ya aclaró en una publicación en su página oficial que aquel que esté en Cuba y necesite proporcionar sus datos biométricos (huellas y fotos) como parte de su solicitud, "tendrá que viajar hacia un Centro de Solicitud de Visas (CSV) fuera del país".

Solo estarán disponibles los trámites de pasaportes canadienses, prueba de ciudadanía (certificado de ciudadanía) y solicitudes de documentos de viaje para residentes permanentes.

Asimismo, aclararon que las solicitudes de residencia permanente en programas de clase económica y familiar podrán hacerse también pero con instrucciones específicas.

La Ministra Federal canadiense, Marie-Claude Bibeau, afirmó en las últimas horas que el cierre de la embajada de Canadá en La Habana es "temporal".

"Se trata de la salud y seguridad de nuestros empleados. Una parte de ellos tendrá que ser repatriado", sostuvo la funcionaria a través de un comunicado.

"Canadá continuará teniendo una embajada en La Habana, Cuba, encabezada por un embajador. Todos los servicios consulares estarán disponibles para los canadienses en Cuba. Sin embargo, algunos otros programas podrían ajustarse en las próximas semanas", añadió.

