Canadá y Reino Unido aconsejan evitar viajes a Cuba en medio de la crisis energética y turística

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Canadá y Reino Unido han emitido alertas desaconsejando a sus ciudadanos viajar a Cuba, ante el deterioro de las condiciones en la isla debido a la crisis energética, el colapso del turismo y las crecientes dificultades para garantizar servicios básicos.

El gobierno canadiense recomienda actualmente «evitar viajes no esenciales» a Cuba debido al agravamiento de la escasez de combustible, electricidad, alimentos, agua y medicamentos, una situación que también está afectando la operatividad de hoteles, el transporte y otros servicios vinculados al turismo.

El aviso, actualizado el 27 de mayo por el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, advierte que los viajeros pueden encontrar interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico, problemas de abastecimiento y dificultades para desplazarse dentro del país.

Canadá es históricamente el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba, por lo que cualquier cambio en las recomendaciones oficiales de viaje tiene un impacto potencial sobre un sector que atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente.

La comunicación señala que la situación afecta incluso las operaciones de la embajada canadiense en La Habana: «Nuestra capacidad para prestar servicios consulares podría verse limitada, en particular si la situación se deteriora aún más». Asimismo, Ottawa exhortó a sus nacionales en la isla que «consideren salir mientras las opciones sigan disponibles».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también ha endurecido sus advertencias y mantiene vigente desde el 15 de mayo una alerta que «desaconseja todos los viajes salvo los esenciales».

Las autoridades británicas citan entre los principales motivos la escasez de combustible, las dificultades para el abastecimiento de combustible de aviación, los apagones y las interrupciones en los servicios de transporte. «La situación tiene el potencial de deteriorarse rápidamente y sin previo aviso», indicaron.

La alerta británica explica que el 13 de mayo el gobierno cubano admitió haber agotado sus reservas de diésel y fuel oil, lo que ha provocado una disrupción severa en infraestructuras esenciales, transporte, atención médica y comunicaciones. Las autoridades cubanas implementaron el racionamiento de combustible y recortaron servicios públicos en educación, sanidad y transporte.

Reino Unido precisó que «todos los aeropuertos internacionales de Cuba carecen de combustible de aviación» y que la Terminal 2 del aeropuerto José Martí en La Habana —que da servicio a vuelos hacia Estados Unidos y algunos chárter— ha sido cerrada, con los vuelos desviados a la Terminal 3.

Las advertencias de viaje coinciden con una creciente preocupación internacional respecto a la capacidad de la isla para sostener su infraestructura turística en medio de una profunda crisis económica y energética. Las alertas emitidas por importantes mercados emisores de turistas hacia Cuba añadirían presión adicional sobre un sector que enfrenta una combinación de sanciones, problemas de abastecimiento, falta de combustible y una creciente pérdida de confianza entre operadores y viajeros internacionales.

En lo que va de 2026, varias aerolíneas han suspendido o reducido sus operaciones hacia Cuba, mientras que cadenas hoteleras extranjeras comienzan a replantearse su presencia en el país. La cadena canadiense Blue Diamond Resorts anunció recientemente el cese de sus operaciones y mencionó entre los factores que motivaron su salida la reducción y suspensión de vuelos, así como el deterioro de las condiciones operativas para el sector hotelero.

Las aerolíneas canadienses Air Canada, WestJet, Air Transat y Sunwing cancelaron sus vuelos a Cuba hasta nuevo aviso. Air France y LATAM también paralizaron sus operaciones, mientras que Iberia suspendió su ruta Madrid-La Habana desde el 1 de junio hasta el 24 de octubre. En total, más de 11 aerolíneas suspendieron o redujeron vuelos al país, con más de 1,700 cancelaciones acumuladas.

El impacto sobre el turismo —considerado durante años una de las principales fuentes de divisas para el régimen cubano— es devastador. Tras cerrar 2025 con apenas 1.81 millones de visitantes internacionales, el peor resultado en más de dos décadas fuera del período de pandemia, la llegada de turistas siguió cayendo durante los primeros meses de 2026.

Cuba recibió apenas 328,608 visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de este año, un 55.8% menos que en igual período de 2025. Canadá, el principal mercado emisor, pasó de 346,109 visitantes en enero-abril de 2025 a sólo 125,444 en la misma etapa de 2026, un desplome del 63.8%. En marzo pasado, apenas 511 canadienses visitaron la isla frente a 98,663 en ese mismo mes del año precedente.

La ocupación hotelera en Cuba no supera el 10% en 2026, nivel en el que ningún establecimiento genera beneficios. Gaviota cerró 20 hoteles en Cayo Santa María, dejando sin empleo a más de 7,000 trabajadores.

Canadá y Reino Unido no son los únicos países que han emitido avisos sobre los viajes a Cuba. Países Bajos elevó su alerta al nivel naranja el 24 de mayo, declarando que «no es seguro viajar allí de vacaciones». Irlanda, Suiza, Costa Rica y Argentina emitieron advertencias similares en los primeros meses del año.

El economista Elías Amor proyecta que Cuba podría cerrar 2026 con menos de un millón de visitantes internacionales, el peor registro desde la pandemia, y resume la situación con una imagen contundente: «GAESA lleva cinco años ya viendo cómo disminuyen los ingresos del sector turístico y cómo esos hoteles nuevos y relucientes que han ido construyendo con el dinero de los cubanos están completamente vacíos».