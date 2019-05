En Radio y TV Martí hacen mal periodismo y propaganda ineficaz sobre Cuba, reconoce auditoría

Publicado el Miércoles, 22 Mayo, 2019 - 13:47 (GMT-5)

La cadena Radio y TV Martí, producida por la Oficina de Transmisiones a Cuba (Office of Cuba Broadcasting, OCB, en inglés), ofrece informaciones e investigaciones "plagadas de mal periodismo" y de "propaganda ineficaz" hacia la isla, apunta el informe de la auditoría encargada por el gobierno de Estados Unidos.

"Los problemas radican en los noticieros de radio y televisión, y especialmente en la oferta diaria constante de los programas de debate políticas y los informes de investigación. Estaban plagados de mal periodismo. Y, sin embargo, también eran propaganda ineficaz", apunta esta auditoría llevada adelante por la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (United States Agency for Global Media, USAGM, en inglés).

Un grupo de periodistas independientes –que creen en la democracia liberal y en la libertad individual, y no simpatizan con el comunismo ni la dictadura cubana– analizaron cerca de 29 horas de programación de radio y televisión y otros 40 informes escritos en la web de Radio y TV Martí en los últimos ocho meses, después de que esta cadena publicara un reportaje antisemita sobre el magnate George Soros.

El informe aclara que "el contenido de deportes, artes y asuntos menores" está bien, así como "los resúmenes de noticias en línea que consistían en gran parte de informes por cable".

La investigación concluyó este 29 de abril y la USAGM reformará la Oficina de Transmisiones a Cuba tras este informe de expertos, según reconoce Martí Noticias en su web.

Entre los principales problemas de Radio y TV Martí, están la falta de equilibrio e imparcialidad de esta cadena al tratar temas como la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton. Las fuentes solo plantean un punto de vista y "no está claro cuál es su competencia y por qué son parte de la historia", apuntan.

Al respecto de los noticieros y programas de debates, cuestiona "el fuerte énfasis en historias críticas hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua", cuando estos dos últimos no son tan relevantes para "una audiencia en Cuba".

"Martí se dedica abiertamente tanto a la propaganda como a la promoción de la política exterior de la administración actual, en este caso hacia Cuba (así como hacia Venezuela y Nicaragua)", especifica el informe, donde dejan claro que si es correcta o no esa actitud debe determinarlo el Congreso de EE.UU. y la Casa Blanca.

En los programas de debate, así como en las opiniones y reportajes de investigación, no se deja claro cuándo es el punto de vista de los colaboradores o de Martí Noticias, además resultan aburridos para el espectador porque "son demasiado largos, repetitivos y difíciles de seguir o entender".

"En Martí parece estar permitida casi cualquier crítica al Gobierno cubano y a sus líderes en la radio, la televisión y en internet a diario, en los comentarios de las noticias, en los programas y en los informes en línea a lo largo del día. La televisión parece ser la peor. Los presentadores y los invitados son tan anticastristas que su lenguaje a menudo raya en lo ordinario. Los presentadores se incluyen a ellos mismos y sus propias experiencias en las historias que se cuentan", agrega el informe.

Así mismo, especifican que la realización de la radio y la TV de esta cadena es "mediocre". "Muchas de las producciones parecen obsoletas y antiguas, cuando no vergonzosas", reseñan.

Recomendaciones a 'Radio y TV Martí'

El informe insiste en que "las normas de objetividad establecidas en el periodismo se ignoran de manera sistemática en favor de tácticas de comunicación visiblemente propagandísticas" en Radio y TV Martí, lo que convierten a la cadena en "un anacronismo" por sus "limitaciones tanto en intención como en implementación".

Al respecto, recomienda "una mayor variedad de fuentes con diferentes puntos de vista en las historias, como lo exigen los estándares de Martí" y que en el caso de las autoridades cubanas, que son de difícil acceso, incluir un “Sin comentarios” o “Los funcionarios cubanos no respondieron a los repetidos pedidos de comentarios”.

En el texto no se pide minimizar las noticias críticas a "los excesos y las limitaciones del régimen cubano, y las consiguientes dificultades de la vida en la isla". Pero sí, no desplazar otros temas de actualidad que pueden dar diversidad a la parrilla de ese proyecto.

"El debate constante y monótono sobre los asuntos cubanos al estilo de una estación de radio de Miami no logrará ni puede lograr la misión de la OCB", señalan.

"La misión de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM) es informar, involucrar y conectar a la gente de todo el mundo a favor de la libertad y la democracia y la misión de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) es promover la libertad y la democracia mediante la transmisión de noticias objetivas y la programación informativa destinada al pueblo de Cuba", recuerdan en las 14 páginas de este texto.

Este análisis recomienda una "nueva línea editorial y un formato de producción claro" de "un modo respetuoso" para llegar de forma neutral a los cubanos en la isla.

"En Cuba hay muchas cosas interesantes que mostrar y muchas formas de llegar a los jóvenes con material actual sin hablar del régimen y de los hechos de hace años", señalan.

En cuanto a los noticieros apuntan a "centrarse en sucesos y nuevas tendencias, con noticias frescas, para enriquecer tanto el mensaje como el contenido".

En los programas de debates se debe dejar claro a los participantes y especialistas que "el programa en sí mantenga una visión crítica e imparcial".

Los analistas fueron Andrea Sarralde, colaboradora y exreportera de Telemundo, la Doctora en Educación Laura Castañeda, profesora de práctica en la Annenberg School of Communication and Journalism de la University of Southern California (USC), la especialista en marketing y redes sociales María Fernanda Sandoval, el fundador y exdirector del Pew Hispanic Center Roberto Suro y el presidente del panel fue Edward Schumacher-Matos, director del Edward R. Murrow Center for a Digital World en la Fletcher School of Law and Diplomacy de la universidad Tufts

