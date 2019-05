Mariela Flores, la cantante cubana finalista de Got Talent España: “Nadie es profeta en su propia tierra”

Publicado el Martes, 28 Mayo, 2019 - 22:50 (GMT-5)

Le pedimos esta entrevista a Mariela Flores cuando empezó en Got Talent, el popular programa televisivo de la cadena Telecinco, en España, pero ella esperó a llegar a la final para contestar a nuestras preguntas por aquello de no vender la piel del oso antes de cazarlo.

Mariela estuvo en la final. No ganó, pero toda España fue testigo de la voz prodigiosa de esta cubana de 37 años, residente en Cuba aunque con doble nacionalidad, que aterrizó en Madrid dos días antes de la final de Got Talent, procedente de La Habana.

Con CiberCuba ha conversado sobre los nervios de la actuación; lo que no vemos los espectadores y, por supuesto, de sus planes futuros.

¿Cómo se vive la final de Got Talent?

Es muy intensa. Hay muchas áreas en las que trabajar y cada una lleva su tiempo: selección de los temas y producción musical, vestuario, maquillaje, puesta en escena y ensayos, pruebas de cámara y sonido. Y entre col y col, la oportunidad de conocer a personas maravillosas tanto de la producción del programa como concursantes. Fuimos muchos los que no perdíamos el tiempo mientras esperábamos e intentábamos conocer a la persona que hay detrás del número. Otros se concentraban mucho en sí mismos. Todos lidiamos de diferentes maneras con la tensión propia de este evento.

Fue la primera finalista y se llevó muchos halagos del jurado. ¿Qué se siente cuando el severo juez Risto Mejide te hace la ola?

Supongo que la dirección del programa calculó que por votos me sería muy difícil pasar a la final. Una por ser de fuera y no haber tenido mucho contacto con personas de acá. Dos por la hora en que termina el programa cuando muchos duermen. Por eso me dejaron para cerrar esperando que el jurado me diera el pase de oro. Fue muy arriesgado. Si no les hubiera gustado, no habría pasado a la final por falta de votos. Quien sale de último no tiene el mismo tiempo, que el que sale al principio, de recibir suficientes votos y éste es el tercer punto.

Risto (Mejide) me ha criticado muy positivamente desde el comienzo. Aún cuando en la audición me daba un “no”, lo argumentaba con halagos a mi presentación. En la semifinal y final confieso que he estado muy agradecida por sus comentarios. Estoy muy alegre de no decepcionarlo después de haber apostado por mí, él y todo el jurado. También sé escuchar las críticas y a veces las busco, pues es la única forma de crecer.

¿Qué conclusiones sacas de la final de Got Talent?

Got Talent es un show que permite visibilidad, el motivo principal que me trajo a presentarme. Compiten varias disciplinas y es muy difícil comparar una con la otra. Entendí que para sostenerse económicamente debe generar comentarios en las redes y votos y que aunque los jueces van conduciendo la selección hasta la final, el ganador es por mayoría de votos y esto significa dinero, los votos cuestan bastante. Otro aspecto es la cantidad de personas que te conocen. Un grupo grande tiene más oportunidades.

No me parece mal que cada concursante use los medios que tiene a mano. De la final me llevo la satisfacción de haberlo hecho bien y las críticas positivas que estoy cosechando. Fui la última concursante en presentarse en las audiciones, (aunque se edita para la televisión), la última en la semifinal y la última por tercera vez en la final. Todo esto ha sido un gran halago, pues dicho por uno de los directores, ha sido para cerrar en alto. Por esto me siento ganadora en varios aspectos: muchas personas conocidas y desconocidas me apoyaron, ha sido una muestra de afecto que me ha conmovido mucho.

¿Cómo llega una estudiante cubana de Biología a tener una voz prodigiosa y a participar en Got Talent España?

Cantaba desde niña en casa, luego en festivales. La Biología fue por mis padres científicos y mi amor por la naturaleza. El canto fue constante en mi vida. En cuarto año de la carrera simultáneamente estudié Canto en una escuela de superación profesional mientras cursaba la licenciatura en Biología. Actualmente tengo titulación en ambas carreras.

Soy de La Habana, pero me apuntó a Got Talent una amiga española que tenía un vídeo mío cantando durante una fiesta en Cuba. Tengo la doble nacionalidad por la Ley de Nietos: mi abuela era española. Mi abuelo también, era vasco.

¿Cuba es tierra de grandes músicos. ¿Cómo ha llegado a los 37 años siendo una prácticamente una desconocida para el gran público?

En Cuba, la demanda popular de estilos bailables concretos ha monopolizado por muchos años los medios. Encontrar un espacio es complicado para los que cultivamos música alternativa. En la Isla, un segmento moderado conoce mi trabajo con mi grupo Manane. Nuestro estilo se aprecia mejor en otros horizontes y por eso nos proyectamos en ese sentido: nadie es profeta en su propia tierra.

Háblenos un poco de usted. ¿Cómo llegó a España? ¿Qué sueños traía en la maleta?

Aunque soy doble nacional, cubana y española, yo resido en Cuba y he llegado a España exclusivamente a Got Talent, (aunque la había visitado anteriormente). En septiembre y octubre hice casting y audiciones y regresé a seguir produciendo música a la Isla. Volví acá dos días antes de la semifinal, directo del avión al plató a ensayar y todas las pruebas de imagen y sonido. Luego a filmar en las calles de Madrid con muchísimo frío. Me fui a dormir a las 10:00 pm después de 24 horas interminables. Ha sido muy duro. Sueños, honrar la memoria de mi abuela y mostrar lo que hago, que me viene gracias a ella.

