Dayanara Torres muestra la cicatriz que dejó en su pierna la operación de cáncer de piel

Jueves, 30 Mayo, 2019 - 09:58 (GMT-5)

Dayanara Torres continúa enfrentándose con la mejor de las actitudes positivas al cáncer de piel que le fue descubierto a principios de este año 2019.

Luego de someterse a dos cirugías para remover el melanoma y de varias sesiones de tratamiento, la modelo puertorriqueña se ha encargado de alzar la voz y concienciar a sus seguidores sobre esta enfermedad, por lo que ahora no ha tenido reparo ninguno en mostrar la cicatriz que le quedó en su pierna tras las intervenciones quirúrgicas.

La exreina de la belleza latina ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram donde aparece despidiéndose de su hijo momentos antes de que éste partiera rumbo ir a Tailandia. Al aparecer de espaldas, con un vestido corto y abrazada al joven, la actriz dejó al descubierto la parte posterior de su rodilla y con ello, la marca de su operación.

"Hard to say Goodbye! Qué difícil es decir adiós! Aunque solo fuera un viaje de 10 días a Tailandia con su escuela... No quiero pensar en el otoño cuando se me vaya a la Universidad. Y sí, esa es mi cicatriz de la cirugía del melanoma", añadió Dayanara.

Dayanara dio a conocer la noticia de que padecía cáncer de piel el pasado cinco de febrero a través de un emotivo vídeo donde contó el difícil momento que se encontraba atravesando.

Desde entonces, la exesposa del salsero estadounidense Marc Anthony se ha enfocado en recibir todos los tratamientos pertinentes para pasar página y cerrar de una vez por todas este duro capítulo de su vida.

