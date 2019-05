Jennifer Lopez, Marc Anthony y Alex Rodriguez comparten felices en el festival musical de Max

Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 06:10 (GMT-5)

Jennifer Lopez y Marc Anthony son el ejemplo perfecto de que, a pesar de que una relación se acabe, no hay que dejar de seguir compartiendo los roles de padres. Aunque hace ocho años que pusieron punto y final a su matrimonio, en 2011, ambos artistas continúan disfrutando de sus hijos Max y Emme e incluso, han hecho partícipes a sus parejas de sus momentos en familia.

Esta vez ha sido el exbeisbolista Alex Rodríguez, el prometido de Jlo, quien se ha encargado de mostrar al mundo la buena relación que mantiene con el exesposo de su chica con quien comparten como toda una familia moderna y civilizada.

Los tres acudieron a un festival musical del colegio donde Max cantó el éxito You are still the one de la cantante canadiense Shania Twain.

Arod, mientras se encontraba sentado en medio de "La diva del Bronx" y el salsero, grabó un vídeo que subió posteriormente a su perfil de Instagram en el que se les ve juntos disfrutando orgullosos de una de la canciones que interpretaban los niños durante el espectáculo.

Incluso, el empresario bromeó sobre el talento que tienen ambos como cantantes de profesión que son, por lo que prefería "permanecerse en silencio."

"Los que no pueden, se sientan entre dos personas que pueden y permanecen en silencio", comentó junto al material.

No cabe dudas de que con esta simpática escena, la exestrella de los Yankees de Nueva York ha dejado bien claro que entre ellos existe una perfecta comunicación basada en el respeto y en la armonía familiar, sobre todo si se trata de compartir por el bien de los dos hijos que tuvo Jennifer Lopez con Marc Anthony.

En otras ocasiones ha sido Jlo quien se ha mostrado cercana y cariñosa con las hijas de Arod, Natasha y Ella, frutos del matrimonio del exjugador con Cynthia Scurtis.

