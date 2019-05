Marc Anthony presume del talento musical de sus hijos: "Max también canta, es un apasionado"

Publicado el Martes, 21 Mayo, 2019 - 09:08 (GMT-5)

Los hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez están siguiendo los pasos de sus padres en el mundo de la música. Así lo ha revelado el salsero en el programa de radio del cubanoamericano Enrique Santos, donde el cantante habló del talento musical de sus hijos Emme y Max.

Hace unas semanas, Jennifer Lopez compartió un vídeo de la hija que tiene en común con el salsero en el que interpretaba la canción If I ain't got you, de Alicia Keys.

Pocos días después el papá orgulloso compartía el instante en las redes sociales junto a un bello mensaje: "La adoro. Emme, ¡eres mi vida!".

Y durante la conversación con Enrique Santos volvió a salir el tema de su hija de la que volvió destacar que es increíble, a la par que confesó que no es la única de sus retoños que es una experta en la material. ¡Max también lo es!

"Max canta también, es un apasionado", desveló en el programa antes de contar la conversación que mantuvo con Emme sobre su futuro en la música: "Le pregunté por qué canta y me contestó que se siente bien. Y esa es la respuesta correcta. De hecho tengo otro vídeo de ella ensayando, es increíble".

Viniendo de una familia de artistas, no es de extrañar que le surjan inquietudes por la música. Y desde luego, Marc Anthony apoya incondicionalmente a su hija. "La música fue una gran parte de mi vida, espero que haga en ella lo que hizo en mí si es lo que quiere hacer", dijo.

También hubo momentos para las risas en el rato que compartieron Enrique y Marc. El conductor utilizó el filtro de 'cambio de género' en el cantante y el resultado no ha dejado indiferente a sus fans.

Aunque la mayoría ha sentenciado que el salsero se parece a su hija Emme, otros le han visto las similitudes con JLo, Michael Jackson o Victoria Beckham. ¿Y tú? ¿A quién crees que se da un aire con el filtro?

Marc Anthony, por su parte, lanzó su álbum Opus hace apenas unas semanas, el primer trabajo discográfico que saca en los últimos 6 años. Tu vida en la mía o Parecen Viernes son dos de los temas que conforman este disco.

