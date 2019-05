Así dejaron a esta mujer estadounidense luego de ser golpeada por 8 horas en un hotel en Punta Cana

Publicado el Viernes, 31 Mayo, 2019 - 12:28 (GMT-5)

Tammy Lawrence-Daley ha querido compartir con todos su lamentable historia, ya que fue víctima de una golpiza de más de 8 horas en el centro turístico donde se hospedó para vacacionar en República Dominicana.

La estadounidense, residente en Delaware, fue en enero pasado con su esposo y sus mejores amigas como turista a Punta Cana, y se hospedaron en el Majestic Elegance, un resort todo incluido.

En su cuenta de Facebook, Tammy, de 51 años, relató cómo sobrevivió a una golpiza dentro del hotel por un hombre que la golpeó hasta dejarla inconsciente.

“¿Cómo le explicas a tus hijos que casi eres asesinada por un extraño y que vuelvo a casa, pero no me veré como antes?”, dijo Tammy, quien tiene dos hijos, al postear las imágenes de su rostro completamente desfigurado.

El ataque tuvo lugar a las 10:30 de la noche en su segundo día en el hotel, cuando se dispuso a ir sola a comer algo.

Entonces un desconocido le salió al paso y la arrastró hasta un cuarto de mantenimiento, donde la golpeó ininterrumpidamente.

"Pasos pesados ​​... uno, dos, tres, cuatro, luego aceleraron, y luego, antes de que pudiera reaccionar, fui arada por detrás e inmovilizada de inmediato", contó. "Sus brazos me envolvieron y comenzó a empujarme de inmediato a una sala de mantenimiento sin abrir".

También relató: "Fui estrangulada varias veces hasta la inconsciencia", dijo. "Mi cuerpo sin vida era una escalera de concreto de drogas hacia un área subterránea de aguas residuales. Me patearon en la cabeza, me golpearon con un palo. Y luego estrangulada de nuevo por la matanza; en ese momento él desechó mi cuerpo en un área a la que me refiero como el "agujero". Estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más se me hizo durante ese tiempo. De alguna manera sobreviví".

Indudablemente, luego de la golpiza el hombre la creyó muerta: “Este hombre pensó que me había matado, pero falló. Él está ahí afuera, es un predador, esperando a su próxima víctima”.

Luego del catastrófico incidente, Tammy pasó cinco días en un hospital, donde se sometió a una cirugía. Por su parte, el hotel donde sucedieron los hechos no la ha ayudado en nada.

"Majestic Elegance no se responsabiliza por el ataque, ya que no pude identificar al atacante (a pesar de que llevaba un uniforme CON el logo del resort, me golpeó directamente en frente de la sala de mantenimiento sin abrir y me arrastró escaleras abajo hasta el sótano, donde nadie podría oírme o encontrarme", sostuvo.

También agregó: "Majestic Elegance no ofreció reembolsarnos por nuestras vacaciones, por no hablar de mis facturas médicas actuales".

En el centro médico del área al cual condujeron a Tammy, fue imposible saber si había sido abusada sexualmente debido al tiempo que había transcurrido entre el ataque y el momento en que fue atendida.

La mujer sostuvo que la policía encontró algunas pruebas, entre ellas una manija de trapeador manchada de sangre y un sombrero de mantenimiento en el área donde fue encontrada, pero eso no ayudó a su caso.

Su familia cuando notó la ausencia comenzó a buscarla y a preguntar a los trabajadores del lugar. No obstante, estos solo respondieron que lo más posible era que ella había tomado más de la cuenta y se había quedado dormida en algún lugar del resort.

Finalmente, Tammy envió un mensaje a todas las mujeres para que se mantengan atentas: "Cuando estén en lugares desconocidos, o incluso en lugares conocidos, recuerde que... sea inteligente, esté seguro", dijo.

