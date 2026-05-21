Marco Rubio: «Cuba es un Estado fallido y no se puede arreglar con el sistema político actual»

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio calificó este jueves a Cuba de «Estado fallido» y afirmó que las negociaciones con el régimen no avanzan, en declaraciones transmitidas por C-SPAN durante una rueda de prensa.

«Su sistema no funciona. Su sistema económico no funciona. Está roto y no se puede arreglar con el sistema político actual. Simplemente no entienden cómo hacerlo. Es un Estado fallido», dijo Rubio con contundencia.

No es la primera vez que el jefe de la diplomacia estadounidense usa ese diagnóstico. El 5 de mayo llamó al régimen «comunistas incompetentes» en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y el 14 de mayo insistió ante NBC en que lo que ocurre en Cuba es «inaceptable» y una amenaza directa para Estados Unidos.

Esta vez, sin embargo, Rubio fue más explícito sobre el estado de las conversaciones diplomáticas: «No veo mucho avance. Al final del día, ellos tienen que tomar una decisión».

El secretario reconoció que Washington mantiene canales abiertos con La Habana: los embajadores se han reunido recientemente, el director de la CIA estuvo en Cuba hace unas semanas y el Departamento de Estado sostiene comunicaciones regulares. Pero advirtió que esos contactos no han producido resultados reales.

«La preferencia del presidente siempre es un acuerdo negociado y pacífico. Esa sigue siendo nuestra preferencia. Pero con Cuba, siendo honestos, la probabilidad de que eso ocurra con quienes están actualmente en el poder no es alta», señaló.

Esto contrasta con el tono del día anterior, cuando Rubio ofreció al pueblo cubano una «nueva relación» con Washington condicionada a reformas democráticas y económicas, incluyendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas distribuidos por la Iglesia Católica, no por GAESA.

Rubio apuntó directamente al conglomerado militar-empresarial GAESA como núcleo del problema: «Tienen una empresa militar privada llamada GAESA, con 18 mil millones de dólares en activos, y ni un centavo va al presupuesto estatal ni a ayudar al pueblo cubano».

El secretario comparó a Cuba con sus vecinos inmediatos para subrayar la contradicción del sistema: «Cuba está rodeada de lugares donde las personas tienen derecho a abrir negocios, trabajar por cuenta propia, votar por sus gobernantes o reemplazarlos. Entonces, si eso es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible dentro de Cuba?»

Rubio también rechazó que la política de presión de Washington sea una forma de injerencia: «Esto no es 'nation building'. Estamos enfrentando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos».

El argumento central es geográfico y estratégico: un colapso sistémico en Cuba, a solo 90 millas de las costas estadounidenses, generaría una crisis migratoria y una ola de violencia que impactaría directamente a Estados Unidos.

Sobre la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Brothers to the Rescue en 1996, Rubio fue directo: «Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar aviones civiles». No reveló planes concretos para llevarlo ante la justicia, pero advirtió que al no entregarse se convierte en «un fugitivo de la justicia estadounidense».

«Si cambian de actitud, aquí estaremos. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer», concluyó Rubio.