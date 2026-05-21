Atacan al cineasta Ernesto Fundora durante presentación del documental sobre Luis Manuel Otero en México

Un grupo de militantes del Partido Comunista mexicano irrumpió este miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC) de Coyoacán, Ciudad de México, para boicotear la presentación del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados.
La protesta comenzó de forma pacífica, pero escaló poco a poco hasta ofender a los participantes en el evento y agredir físicamente al cineasta cubano Ernesto Fundora.
El realizador cubano explicó que el propio Partido Comunista de México reivindicó la acción. El medio La Silla Rota dijo que el objetivo era «reventar» la presentación del documental sobre el preso político cubano.
En uno de los videos del incidente, publicado por Fundora en Facebook, se escuchan los insultos lanzados por los agresores: «¡Malditos gusanos!».
El uso del término «gusano» —insulto histórico del castrismo contra los cubanos que emigran o disienten— refuerza la vinculación ideológica de los agresores con el régimen de La Habana.
El documental, de 90 minutos, fue dirigido, escrito y producido por Fundora. Se centra en la vida y el activismo de Luis Manuel Otero Alcántara, artista y fundador del Movimiento San Isidro encarcelado desde las protestas del 11 de julio de 2021.
La obra fue filmada en Cuba entre 2016 y 2021. Fundora terminó el documental en Ciudad de México en noviembre de 2025. Su estreno mundial tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, con proyecciones adicionales en Little Havana, el Teatro Miami y Tower Road Ranch.
El ataque en el Centro Universitario Cultural ocurrió el mismo día en que CiberCuba estrenó el documental en línea, lo que amplió significativamente su difusión.
Fundora, cineasta y productor cubano radicado en México con más de 90 videoclips y alrededor de 20 documentales en su trayectoria, había revelado el 7 de mayo haber sostenido tres llamadas telefónicas con Otero Alcántara desde prisión, en las que el activista seguía de cerca las negociaciones sobre su posible liberación.
En una entrevista publicada a principios de este mes, el realizador describió al artista encarcelado como «el emblema de una época».
El incidente se inscribe en un patrón de acciones de grupos afines al gobierno cubano en el exterior que buscan silenciar o boicotear eventos culturales y políticos críticos del régimen, una táctica de intimidación que se ha intensificado en los últimos años contra la diáspora cubana.
Preguntas frecuentes sobre el ataque al cineasta Ernesto Fundora y el documental de Luis Manuel Otero Alcántara
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió durante la presentación del documental de Ernesto Fundora en México?
Un grupo de militantes del Partido Comunista mexicano interrumpió la presentación del documental de Ernesto Fundora sobre Luis Manuel Otero Alcántara en el Centro Universitario Cultural de Coyoacán. La protesta escaló hasta incluir agresiones físicas hacia el cineasta cubano.
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¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara y por qué es relevante?
Luis Manuel Otero Alcántara es un artista y activista cubano, fundador del Movimiento San Isidro, conocido por su lucha por la libertad de expresión en Cuba. Es reconocido internacionalmente como un símbolo de resistencia ante el régimen cubano y actualmente cumple una condena de cinco años en prisión por cargos políticos.
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¿Cuál es el contenido del documental "Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados"?
El documental dirigido por Ernesto Fundora ofrece un retrato de la vida y el activismo de Luis Manuel Otero Alcántara, desde 2016 hasta 2021. Combina material de archivo, entrevistas e imágenes inéditas para narrar la trayectoria del artista y su impacto en el Movimiento San Isidro, una plataforma cultural y cívica que desafía la censura en Cuba.
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¿Por qué fue atacado Ernesto Fundora durante la presentación de su documental?
El ataque fue reivindicado por el Partido Comunista mexicano, cuyos miembros intentaron boicotear la presentación del documental debido a su contenido crítico con el régimen cubano. Utilizaron insultos asociados al castrismo para descalificar a los asistentes y al propio Fundora.
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¿Cómo ha sido recibido el documental de Ernesto Fundora en otros lugares?
El documental tuvo su estreno mundial en Miami y ha sido proyectado en varios lugares de la ciudad, así como en plataformas en línea, ampliando su difusión. Ha generado interés y apoyo internacional, especialmente entre la comunidad cubana y defensores de derechos humanos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.