Atacan al cineasta Ernesto Fundora durante presentación del documental sobre Luis Manuel Otero en México

Un grupo de militantes del Partido Comunista mexicano irrumpió este miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC) de Coyoacán, Ciudad de México, para boicotear la presentación del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados.

La protesta comenzó de forma pacífica, pero escaló poco a poco hasta ofender a los participantes en el evento y agredir físicamente al cineasta cubano Ernesto Fundora.

El realizador cubano explicó que el propio Partido Comunista de México reivindicó la acción. El medio La Silla Rota dijo que el objetivo era «reventar» la presentación del documental sobre el preso político cubano.

En uno de los videos del incidente, publicado por Fundora en Facebook, se escuchan los insultos lanzados por los agresores: «¡Malditos gusanos!».

El uso del término «gusano» —insulto histórico del castrismo contra los cubanos que emigran o disienten— refuerza la vinculación ideológica de los agresores con el régimen de La Habana.

El documental, de 90 minutos, fue dirigido, escrito y producido por Fundora. Se centra en la vida y el activismo de Luis Manuel Otero Alcántara, artista y fundador del Movimiento San Isidro encarcelado desde las protestas del 11 de julio de 2021.

La obra fue filmada en Cuba entre 2016 y 2021. Fundora terminó el documental en Ciudad de México en noviembre de 2025. Su estreno mundial tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, con proyecciones adicionales en Little Havana, el Teatro Miami y Tower Road Ranch.

El ataque en el Centro Universitario Cultural ocurrió el mismo día en que CiberCuba estrenó el documental en línea, lo que amplió significativamente su difusión.

Fundora, cineasta y productor cubano radicado en México con más de 90 videoclips y alrededor de 20 documentales en su trayectoria, había revelado el 7 de mayo haber sostenido tres llamadas telefónicas con Otero Alcántara desde prisión, en las que el activista seguía de cerca las negociaciones sobre su posible liberación.

En una entrevista publicada a principios de este mes, el realizador describió al artista encarcelado como «el emblema de una época».

El incidente se inscribe en un patrón de acciones de grupos afines al gobierno cubano en el exterior que buscan silenciar o boicotear eventos culturales y políticos críticos del régimen, una táctica de intimidación que se ha intensificado en los últimos años contra la diáspora cubana.