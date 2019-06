El pesista cubano Arley Méndez entrena con problemas de salud rumbo a Tokio 2020

Publicado el Lunes, 3 Junio, 2019 - 18:06 (GMT-5)

El año ha comenzado marcado por las lesiones físicas para el brillante pesista cubano -nacionalizado chileno- Arley Méndez, quien es la opción más segura de medalla para Chile en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el próximo Panamericano de Lima 2019.

“El año pasado tuve un punzamiento de un nervio que me quitó la fuerza de la pierna izquierda”, dijo el joven deportista refiriéndose a una lesión que se le presentó durante su participación en el Mundial de Asjabad de 2018, informó La tercera.

En este Mundial en Turkemenistán Arley Méndez casi se retira de la competición, debido a fuertes molestias en la espalda baja. “A raíz de eso, de apoyar tanto y cargar tanto la pierna derecha, sufrí una micro fractura por estrés, que es normal, ya que estuve cargando mucho peso en esa pierna”, explicó.

Pese a su rotura en la tibia de la pierna derecha el año pasado, el talentoso pesista ha alcanzado varios trofeos en lo que va de 2019 compitiendo en su nueva categoría de hasta 96 kilos.

En marzo arrasó con todos los oros en los eventos del Abierto de Las Vegas y se coronó campeón en el Panamericano específico en el país suramericano.

“Estoy bien, me siento bien, solo que no he podido levantar más peso de lo normal ya que no he tenido una buena preparación. No he tenido mucha suerte con las lesiones, he tenido muchas en este tiempo, pero bueno, esperemos que me recupere rápido y a darle”, confesó.

Arley Méndez se nacionalizó chileno en 2017, luego de desertar en 2013 de las filas del equipo de levantamiento de pesas cubano.

Ha sido campeón mundial de levantamiento de pesas 2017 (arranque, envión y total olímpico, categoría hasta 81 kilos) y 2018 (en arranque, categoría hasta 89 kilos), además de contar con otras numerosas victorias en el ámbito deportivo de Chile e internacional

