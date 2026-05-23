Lázaro Bruzón admite errores que frenaron su ascenso en la élite mundial del ajedrez: «El verdadero éxito es la constancia»

El gran maestro cubano Lázaro Bruzón publicó un vídeo en su cuenta de Facebook en el que responde con honestidad y autocrítica a un seguidor que le pregunta qué ocurrió con su proyección competitiva en el ajedrez.

En el vídeo de 2.43 minutos, Bruzón reconoce que su carrera perdió consistencia a partir de los 23 años, precisamente cuando era el número 26 del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez, en 2005.

«Comencé a faltar en mi horario, un problema de indisciplina, de no planificarme bien», admite el ajedrecista, que obtuvo el título de Gran Maestro a los 17 años y se coronó campeón mundial juvenil en el año 2000.

Bruzón recuerda que alguien le advirtió en aquel momento: «Estás haciendo todo lo que tienes que hacer para no hacer las cosas bien y seguir tu proyecto». Sin embargo, reconoce que la confianza propia de la juventud le impidió asimilar ese consejo.

«Cuando uno tiene esa juventud, tiene mucha confianza en el talento de uno y no entiende muchas cosas. Se cree que el típico de los jóvenes, que se la sabe toda», señala.

El ajedrecista identifica varios factores que frenaron su ascenso: la indisciplina en el entrenamiento, la falta de una meta clara y la mala elección de torneos. «A veces no elegía mis mejores torneos», apunta como uno de los elementos que afectaron su rendimiento.

A pesar de ese estancamiento, Bruzón alcanzó su mejor marca de puntuación Elo —2,717 puntos— en octubre de 2012 y continuó ganando torneos importantes. No obstante, nunca volvió a situarse entre los 26 mejores del mundo. En la actualidad, compite bajo bandera estadounidense con un Elo de 2,555 puntos.

El mensaje más destacado del vídeo va dirigido a los jóvenes que comienzan en el deporte: «A veces el éxito llega muy rápido y pensamos que ya concretamos todo lo que queremos hacer y no es así. El éxito también está en mantener esa concentración, esa constancia, porque las metas, mientras más altas, más sacrificio llevan».

Bruzón abandonó Cuba en julio de 2018 y se instaló en Estados Unidos, donde estudió Finanzas y continuó vinculado al ajedrez. Desde entonces se ha convertido en una voz crítica del régimen cubano y ha declarado que no regresará a la isla hasta que sea libre y democrática.

En este mismo mes, Bruzón afirmó que el adoctrinamiento en Cuba «lleva al fanatismo» e «incapacita el pensamiento crítico», en otra de sus reflexiones públicas sobre la realidad de la isla.

El vídeo acumuló más de 35,000 vistas, cerca de 2,000 reacciones y 168 comentarios, lo que refleja el interés que despierta entre los aficionados al ajedrez y la comunidad cubana en el exterior la trayectoria y las palabras del que fue considerado uno de los mayores talentos del ajedrez cubano de su generación.