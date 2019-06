Aldo el Aldeano a los reguetoneros cubanos: "Nos hace falta bailar pero también pensar"

Publicado el Miércoles, 12 Junio, 2019 - 15:42 (GMT-5)

Aldo El Aldeano se ha disculpado por la forma en que se refirió a los cantantes cubanos del género urbano, lo que propició un cruce de opiniones con Yomil Hidalgo, en el que intervino también el rapero, Silvito el Libre, quien salió en defensa de Aldo y contra Yomil.

"Ok voy a corregir mi falta, me disculpo con los que me siguen por mostrarme así. Y también con los del género urbano, no me justifico, to2 tenemos días malos, pero recuerden ustedes amigos del género urbano que son un instrumento para seguir matando de hambre y necesidad a nuestra gente aunque no lo crean", publicó Aldo este miércoles en Instagram.

"Nos hace falta bailar pero pensar también. El problema es q cada cual defiende su propia familia y to2 somos una y Cuba no es la Habana solamente, mi intención no es ofender es despertar. 2019 y cada vez peor la isla nuestra, me duele que solo se piense en bailar y comprar ropa, de mambí a emigrantes", concluyó.

En la publicación inicial, que desencadenó la polémica, el cantante tildó de "gozadores" a los artistas de género urbano en Cuba, y destacó la falta de compromiso con "su tierra". Acompañó el mensaje de una imagen en la que aparecía un busto de José Martí dentro de un tanque de basura, que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales.

De momento Yomil Hidalgo no se ha pronunciado sobre la disculpa de Aldo El Aldeano.

