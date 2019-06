Madonna se negó a pagar una actuación privada de Rosalía porque "quería cobrar una cantidad extraordinaria"

Publicado el Jueves, 13 Junio, 2019 - 15:32 (GMT-5)

La reina del pop, Madonna, ha tenido que negarse a pagar la escandalosa cifra que pidió la española Rosalía por ofrecer una presentación privada en su fiesta de cumpleaños.

La diva aseguró que la nueva promesa del pop pedía "una cantidad extraordinaria de dinero", por lo que decidió cancelar el plan, según contó en entrevista con El Mundo.

Esto ocurrió hace casi un año, en agosto pasado, cuando Madonna celebró su cumpleaños en Marruecos junto a sus hijos.

"En ese momento nadie sabía quién era, pensaba que yo era la única persona que la conocía y pensaba: 'oh, descubrí a alguien que nadie conoce'. Me dije: 'voy a conseguir que venga'. Pero todo se complicó mucho. Cuando ella y yo empezamos a hablar se trataba de una transacción simple y lo único que necesitaba era a su guitarrista y a algunos palmeros. Iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño. Entonces apareció un mánager, y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero, y luego eran 36 personas y yo estaba como: 'espera, espera, ¿qué?'. Así que no vino. No tuve noticias de ella durante un tiempo y de repente se convirtió en una gran estrella y me decía: 'sí, yo tenía razón", relató.

Al respecto del talento de la española, Madonna aseguró que es "increíble" porque tiene un sello propio y por eso la admira.

"La amo. Es increíble de verdad. La admiro porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma. Me gusta. Hay algo especial en ella. Es única porque, en primer lugar, es una cantante de flamenco fantástica. Y eso lo aprecio. La descubrí hace más de un año e hice todo lo posible para que viniera a Marruecos en mi cumpleaños y actuara para mí", contó.

