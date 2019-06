Coralita Veloz y Thaimí Alvariño visitan en familia el Santuario de la Caridad del Cobre de Santiago de Cuba

Publicado el Martes, 18 Junio, 2019 - 11:36 (GMT-5)

La actriz cubana Coralita Veloz y sus hijas, las también actrices cubanas Tahimí Alvariño y María Karla Rivero, viajaron juntas hasta la provincia Santiago de Cuba para visitar la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.

Así lo hizo saber la propia Tahimí al compartir hace unas horas en su perfil de Facebook unas preciosas imágenes desde la iglesia de La Patrona de Cuba en las que aparecen todas vestidas de blanco y con ramos de girasoles en mano.

"Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una Virgencita de la Caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es Virgen de la Caridad! Visitando a la Patrona de Cuba en el Santuario del Cobre para agradecer por tanto, por todo y por lo que está por llegar! Que para mayor dicha se nos crece esta maravillosa familia", comentó la artista junto a las fotografías.

No ad for you

Las artistas no estuvieron solas durante su paseo, fueron acompañadas de otros miembros de la familia como el pequeño Diego y la joven María Fernanda, hijos de Tahimí y del actor cubano Bárbaro Marín.

Facebook / Tahimí Alvariño María Karla acudió junto a su esposo, el también actor cubano Jean Michel y juntos protagonizaron una preciosa escena dentro de la iglesia en la que él le besa la barriga. Facebook / Tahimí Alvariño Como bien comentó la actriz, una de las enhorabuenas que fueron a celebrar junto a la virgen del Cobre es la próxima llegada de un nuevo miembros a la familia Veloz, pues María Karla y su esposo Jean Michel se encuentran esperando su primer hijo. Facebook / Tahimí Alvariño

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram