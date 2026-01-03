"De corazón, gracias": Maka agradece el cariño hacia su madre, Coralita Veloz, tras accidente en Dominicana

Vídeos relacionados:
La actriz cubana Coralita Veloz continúa recuperándose tras sufrir un accidente en República Dominicana, según confirmó su hija, la también actriz y presentadora María Karla Rivero Veloz (Maka), quien ha agradecido las muestras de cariño y apoyo recibidas en los últimos días.
A través de sus redes sociales, Maka compartió un emotivo mensaje dirigido al público que ha estado pendiente de la salud de su madre.
“Gracias a todas las personas que se han preocupado y nos han escrito deseándole pronta recuperación a mi mamá. Ella está mejorando poco a poco. El golpe fue fuerte y los hematomas son grandes, pero está tranquila, estable y muy agradecida por tanto cariño. No saben cuánto reconforta sentir a tantas personas pendientes, orando y enviando buena energía. De corazón, gracias”, se lee en el texto.
La hija de Coralita acompañó sus palabras con una imagen abrazando a su madre y fueron los internautas que desearon para ella una pronta recuperación.
En una publicación anterior, Maka contó que vivieron “momentos de susto, de silencio y de oración”, pero destacó que “gracias a Dios, ella está bien”. También aprovechó ese momento para agradecer a los médicos que atendieron a la reconocida actriz.
