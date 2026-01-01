Coralita Veloz se recupera tras un accidente en República Dominicana

Vídeos relacionados:

La actriz y presentadora cubana Maka, cuyo nombre real es María Karla Rivero, informó en sus redes sociales que su madre, la actriz Coralita Veloz, sufrió un accidente hace dos días en República Dominicana.

“Fueron momentos de susto, de silencio, de oración… pero gracias a Dios ella está bien”, escribió Maka en una publicación en Facebook acompañada de una imagen donde aparece abrazando a su madre en Punta Cana.

La artista expresó su profundo agradecimiento a los familiares, amigos y profesionales de la salud que ayudaron a su madre en esos momentos críticos. “Gracias al doctor Caraballo y al cirujano Adolfo Sesto por el amor, la rapidez y la humanidad”, destacó.

Maka no especificó qué tipo de accidente sufrió su madre en Punta Cana, pero destaca que esta experiencia le recordó la importancia de la familia y la fe. “Hoy abrazamos la vida con más fuerza, con más fe y con un agradecimiento profundo. La familia, eso es lo verdaderamente importante”, concluyó la actriz.

Coralita Veloz, una de las actrices más queridas del cine y la televisión cubana, reside fuera de la isla desde hace varios años. Su hija Maka ha seguido sus pasos artísticos, consolidándose como una figura reconocida dentro de la nueva generación de intérpretes y youtubers cubanos en Miami.