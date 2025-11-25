El gremio artístico despide con tristeza a Luis Alberto Ramírez

Vídeos relacionados:

El mundo artístico cubano recibió este martes una noticia que ha sacudido profundamente a colegas, amigos y espectadores tras saberse la muerte, a la de edad de 65 años, del actor Luis Alberto Ramírez, uno de los rostros más familiares de la televisión nacional y heredero de una tradición actoral que marcó a varias generaciones.

La página Cuba Actores resumió el impacto de su obra y su calidez humana: “Hoy la actuación cubana despide a uno de sus rostros más queridos. Ha fallecido el actor Luis Alberto Ramírez, una figura cercana para el público y parte esencial de la memoria televisiva de nuestro país”.

El humorista Luis Silva, el popular Pánfilo de Vivir del cuento, lamentó profundamente la pérdida: “Me he quedado sin palabras… Contamos con él en varios capítulos. Descanse en paz, mi socio”.

El actor Erdwin Fernández Collado escribió una de las despedidas más emotivas, recordando la amistad que los unió desde niños:

“Nos conocíamos desde chamas, desde que andábamos correteando por todo el ICRT. Un excelente actor y un ser humano agradable, muy educado y gran amigo… Nunca dejó de apoyarme. De veras espero que no sea cierto y salga a tirarme una trompetilla por lo menos. Coño, eso no se hace. EPD, mi hermano”.

Desde CubaActores también destacaron su entrega y la huella que deja en el gremio: “Hoy celebramos su disciplina y el cariño que sembró entre colegas y espectadores. Gracias por tanto, Luis Alberto”.

El destacado diseñador escenográfico, de vestuario y de iluminación cubano Luis Lacosta lamentó: “Triste y sensible noticia. Ha fallecido un gran compañero y amigo”.

El realizador Carlos Collazo envió sus condolencias a familiares y amigos, mientras que Kapy Kapy, visiblemente conmovido, escribió: “Qué clase de mier… es la vida. Se nos ha ido un hombre lleno de vida, que abrió la puerta a tantos nuevos talentos y nunca dejó de apoyar. Hasta siempre, amigo”.

También el actor Jorge "Yoyi" Martínez tuvo sus palabras hacia Ramírez: "Nunca te guardaste una palabra de elogio para tus compañeros de profesión, no sé por qué la muerte se ensaña siempre con los buenos", escribió en Facebook.

Desde La Casa de Maka, la familia conformada por María Karla Rivero, Jean Michel Fernández y Coralita Veloz también lo recordaron con dolor:

“Hoy me toca despedir a mi amigo y duele. Me quedo con su risa, su nobleza y los momentos que compartimos. Aquí siempre te vamos a recordar”.

Un actor marcado por la disciplina y el legado familiar

Luis Alberto Ramírez siguió los pasos de su padre, fallecido en 1990, en una familia numerosa de siete hermanos donde el arte siempre estuvo presente. De él heredó no solo el nombre, sino una ética de trabajo en la que no subestimó ningún personaje, evitó el encasillamiento y se ganó el respeto del público por mérito propio.

En una entrevista ofrecida a CubaActores en marzo de 2024, recordó cómo su padre lo preparó para una profesión dura, llena de sacrificios, pero también de satisfacciones. Contó que, cuando trabajaron juntos en una película, su padre fue claro: “Delante de las cámaras éramos dos actores; fuera de ellas, volvíamos a ser padre e hijo”. Esa lección lo acompañó toda la vida.

Su carrera estuvo marcada por proyectos que forman parte de la memoria afectiva de millones de cubanos: La cara oculta de la Luna, Añorado encuentro, Operación Coraje, Memorias de un abuelo —donde sufrió una explosión prematura que le dejó esquirlas en las piernas por 20 días—, y El elegido del tiempo. Su presencia también dejó huella en programas infantiles como La sombrilla amarilla y El camino de los juglares.

Uno de sus trabajos recientes fue la telenovela Viceversa, transmitida el pasado año por Cubavisión, donde interpretó a Rolando y compartió escenas con la actriz Nancy González.

Su hija, asistente de dirección en la serie televisiva Calendario y estudiante de la FAMCA, continúa el camino audiovisual de la familia, un legado que ahora adquiere un peso emocional aún mayor.