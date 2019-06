Niurka Marcos genera polémica al hablar sobre Edith González

Publicado el Martes, 18 Junio, 2019 - 07:01 (GMT-5)

La cantante, actriz y bailarina cubana Niurka Marcos vuelve a estar en el ojo de la polémica después de las declaraciones que dio sobre la artista mexicana Edith González, quien falleció el pasado jueves a los 54 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Durante una conferencia de prensa le preguntaron sobre las palabras que dijo la actriz mexicana Carmen Salinas de que Edith había sido "la mejor Aventurera", obra de teatro que también ha protagonizado la cubana.

Ante la interrogante de la periodista, Niurka Marcos primeramente pidió respeto a la memoria de Edith diciendo que en ese momento no había cabida para desempolvar viejas controversias y, mucho menos, al verse involucrada una persona que acaba de fallecer.

No ad for you

"Tan difícil es para ti en un momento como este hablar de aquellos roces que fueron hace como 15 años tras la muerte de Edith. ¿De verdad tan fría es tu conciencia? ¿Estás buscado polémica? No, porque yo soy la reina de la polémica", comentó Niurka.

Sin embargo, a continuación la cubana hizo pronunció unas palabras que han dado paso al debate en las redes sociales, pues a pesar de pedir consideración por la partida de la mexicana no dudó en remarcar que ella siempre será la mejor Aventurera.

"Yo te voy a decir una cosa, está muy fuera de lugar tu comentario. No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor Aventurera, I'm sorry for everybody", añadió.

Las declaraciones de Niurka Marcos no han tardado en dividir las opiniones en las redes. Varios han sido los usuarios que han tachado a Niurka Marcos de irrespetuosa, pero otros, sin embargo, han apoyado sus palabras.

"Indeseable, tú no le llegas a los talones a la señora difunta porque sencillamente se requiere de mucha clase y tú no posees esa cualidad. Tú eres del subsuelo bajo", "Para nada, tú no fuiste la mejor aventurera, eres una vulgar", por una parte, frente a "Bien dicho, eso demuestra que ella no es hipócrita, el hecho que la señora González ya no esté entre nosotros no quiere decir que Niurka tiene que opinar diferente de lo qué siempre ha opinado", "Yo no soy fan de esta señora pero la verdad tiene razón", por otra, son varios de los mensajes que se pueden leer.

¿Y tú qué opinas?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram