¡Niurka Marcos vuelve al altar! La vedette cubana anunció que su boda con el modelo y actor Bruno Espino ya tiene fecha: será el 1 de agosto de 2026, justo el día en que celebrarán su segundo aniversario como pareja. A sus 57 años, la cubana dice sentirse como si fuera la primera vez: nerviosa, emocionada y muy enamora

La ceremonia será por lo civil y con bendición espiritual, acorde a la nueva etapa de vida que vive la artista a sus 57 años. “Ya soy una señora de 57 años, con la bendición de los santos. Será una ceremonia espiritual”, dijo entre risas, dejando claro que está viviendo este amor con más madurez, pero con el corazón completamente entregado.

Niurka y Bruno se comprometieron en abril de 2025, durante una transmisión en vivo del reality La Casa de los Famosos: All Stars, y desde entonces se han mostrado inseparables. “Él está en todo conmigo. Me hace todo. Me cuida, me cura”, contó la actriz, visiblemente enamorada.

Pese a la diferencia de edad —ella tiene 57 y él 37—, la cubana afirma que eso no ha sido un obstáculo. “Yo le recuerdo que tengo 57 años, pero él me dice que no le importa”, reveló con ternura. Más allá de lo romántico, asegura que encontró en Bruno un compañero de vida que la ayuda a sanar heridas del pasado.

La boda se celebrará en la Riviera, en un ambiente íntimo, con amigos muy seleccionados. “Haremos una selección muy minuciosa de personas que estarán en nuestra unión”, aseguró. Todo apunta a que su gran día estará cargado de emociones, alegría… y ese estilo único que siempre la acompaña. La cuenta regresiva ya comenzó.

Para Niurka, será su cuarto matrimonio, pero asegura que esta vez es distinto. “Bruno me devolvió la fe en el amor”, confesó. Así que, mientras llega agosto de 2026, los fans ya están contando los días para ver qué sorpresa nos tiene preparada esta explosiva pareja.

