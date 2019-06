Carta de una estudiante estadounidense a su profesor cubano: Me encantaría volver a Cuba para llevarle ropa a los niños del refugio

Publicado el Miércoles, 19 Junio, 2019 - 14:59 (GMT-5)

Carlos Lazo, el profesor de origen cubano residente en la ciudad de Seattle, Washington, ha publicado en Facebook una carta que recibió recientemente de parte de una de las alumnas que visitó Cuba en abril de este año.

Aunque la adolescente avisa que pronto cambiará de colegio, subraya lo que significó para ella visitar la Isla y su interés en seguir vinculada a futuros proyectos de ese tipo, si se diera la oportunidad.

"Un millón de gracias por darme la increíble oportunidad de ir a Cuba, siempre estaré agradecida. Aprendí mucho, hice nuevos amigos [...] Si hubiera un cambio en algún momento para que fuéramos a Cuba me encantaría ir otra vez para poder ir a ver a los niños pequeños que estaban en el refugio, así puedo llevarles ropa y otras cosas, o si hay una manera de enviarles algo, por favor, házmelo saber", indica la joven estudiante.

Lazo ha explicado que "Jenny" junto a sus otros alumnos llevó a la Isla "amor y solidaridad a muchos cubanos (incluyendo a los niños que perdieron sus casas cuando el tornado y que viven en el albergue de Los chicuelos)".

"Sus palabras me llevan a la reflexión. Su carta me ha hecho pensar que el mayor triunfo humano no radica en acumular riquezas materiales", añade el profesor, quien subraya que "el mejor y más duradero tesoro humano son las buenas acciones hacia nuestros semejantes y al mundo (y la esperanza de que el prójimo se contamine de nuestro entusiasmo y ejemplo y continúe la obra)".

En los últimos meses, Carlos Lazo ha visitado en más de una oportunidad la Isla junto a sus estudiantes, con el propósito de ayudar a varias familias que perdieron todo tras el paso del tornado por La Habana, a finales de enero.

En abril, Lazo comentó en un video que subió a Facebook que acudió al albergue con los muchachos a pasar un rato agradable y a saludar a las familias, a algunas de las cuales ya conocía de visitas anteriores a la Isla.

una recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, que donó a víctimas de este terrible suceso en La Habana. Entre sus esfuerzos cuenta, que donó a víctimas de este terrible suceso en La Habana.

A continuación transcribimos, íntegramente, el contenido de la carta difundida por el profesor cubano Carlos Lazo.

6/17/2019

Sr. Lazo

Gracias por todo lo que nos ha enseñado en tu clase, eres el maestro más increíble, divertido y comprensivo que he tenido. Gracias por decirnos siempre que sigamos nuestros sueños y tengamos éxito en la vida. Un millón de gracias por darme la increíble oportunidad de ir a Cuba, siempre estaré agradecida. Aprendí mucho, hice nuevos amigos, conocí a niños nuevos que tenía una conexión muy fuerte, veía cosas nuevas y mucho más. Gracias. Yo ya no voy a asistir a la escuela North Creek, estaré en Lynnwood. Si hubiera un cambio en algún momento para que fuéramos a Cuba me encantaría ir otra vez para poder ir a ver a los niños pequeños que estaban en el refugio, así puedo llevarles ropa y otras cosas, o si hay una manera de enviarles algo, por favor, házmelo saber. Gracias por todo. Te voy a extrañar. Dios te bendiga a ti y a tu familia.

Jenny

Este es mi email por si hay una manera de que pueda mandar algo a Cuba.

